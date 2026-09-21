La nuova stagione di cinema documentario internazionale di Kublai Film debutta con Caravaggio, film di David Bickerstaff e Phil Grabsky in sala il 4, 5 e 6 ottobre 2026.

Con cinque appuntamenti tra il 2026 e il 2027, la nuova stagione di cinema documentario internazionale I Grandi Maestri porta sul grande schermo le vite e le opere di figure che hanno cambiato il nostro sguardo sulla pittura, il cinema e la letteratura. A inaugurare il progetto è Caravaggio (2026, 100′), diretto da David Bickerstaff e Phil Grabsky e distribuito in oltre 100 sale italiane il 4, 5 e 6 ottobre 2026.

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Un viaggio tra le opere e i luoghi di Caravaggio

Frutto di cinque anni di lavorazione, il film ricostruisce la vicenda umana e artistica di Michelangelo Merisi seguendo i suoi spostamenti tra Roma, Napoli, Malta e la Sicilia. Le opere sono filmate in altissima definizione per restituire materia pittorica, gesti e sguardi, mentre gli autoritratti nascosti nei dipinti diventano indizi per indagare l’uomo dietro il genio.

La narrazione alterna interventi di storici dell’arte e studiosi a sequenze drammatizzate: l’attore Jack Bannel, nei panni di Caravaggio, si rivolge direttamente alla macchina da presa, trasformando il documentario in un vero e proprio thriller biografico costruito capolavoro dopo capolavoro, indizio dopo indizio.

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Da Herzog a Frida Kahlo: il calendario della stagione

Dopo Caravaggio, la stagione I Grandi Maestri proseguirà attraversando cinema, pittura e letteratura con una serie di titoli in versione originale sottotitolata in italiano. Il 29, 30 novembre e 1 dicembre 2026 arriverà Werner Herzog. Radical Dreamer di Thomas von Steinaecker, ritratto del grande regista tedesco costruito con materiali d’archivio e testimonianze di collaboratori come Christian Bale, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Wim Wenders, Patti Smith e Chloé Zhao.

Il 14, 15 e 16 febbraio 2027 sarà in sala la nuova versione di Frida Kahlo diretta da Ali Ray, arricchita da contenuti realizzati in occasione della grande mostra dedicata all’artista dalla Tate Modern. Seguirà, il 14, 15 e 16 marzo 2027, Michael Ende. Una storia infinita, ancora di Thomas von Steinaecker, coproduzione internazionale di Kublai Film con 3B-Produktion e ARTE/ZDF che include la partecipazione straordinaria di Roberto Saviano.

Turner & Constable chiudono il percorso

A chiudere la stagione, il 18, 19 e 20 aprile 2027, sarà Turner & Constable, documentario firmato da David Bickerstaff e dedicato ai due grandi maestri britannici della pittura di paesaggio. Tutti i film del ciclo saranno proposti nelle sale italiane in versione originale con sottotitoli in italiano, confermando l’impronta internazionale di un progetto che nasce dalla collaborazione tra Kublai Film, Exhibition on Screen, I Wonder Pictures, ARTE/ZDF, 3B-Produktion e CNA Cinema e Audiovisivo.

La stagione conferma la vocazione di Kublai Film, casa di produzione e distribuzione con sedi a Latisana (Udine) e Venezia, a sviluppare progetti dedicati all’arte e alla cultura come ponte tra mondi e pubblici diversi, portando in sala documentari capaci di unire rigore storico, qualità visiva e grande racconto cinematografico.

Foto: Ufficio Stampa