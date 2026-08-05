La quarta stagione debutta il 5 agosto su Apple TV, ma non tutti gli episodi saranno disponibili. Ecco quando escono i dieci episodi, fino al finale del 7 ottobre.
Ted Lasso 4 è finalmente su Apple Tv, ma non tutta la stagione è già disponibile. La quarta stagione debutta infatti il 5 agosto, anche in Italia, su Apple TV con la prima puntata. Le successive usciranno ogni mercoledì fino al 7 ottobre, per un totale di dieci episodi. L’episodio 2 arriverà quindi il 12 agosto.
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Quando escono gli episodi di Ted Lasso 4
Questo è il calendario completo comunicato da Apple TV:
- Episodio 1: 5 agosto
- Episodio 2: 12 agosto
- Episodio 3: 19 agosto
- Episodio 4: 26 agosto
- Episodio 5: 2 settembre
- Episodio 6: 9 settembre
- Episodio 7: 16 settembre
- Episodio 8: 23 settembre
- Episodio 9: 30 settembre
- Episodio 10: 7 ottobre
Il calendario è valido anche per l’Italia: Apple ha infatti annunciato un debutto globale, seguito dall’uscita di una nuova puntata ogni mercoledì. La piattaforma non ha indicato un orario italiano ufficiale. Nella nuova stagione Ted torna a Richmond per affrontare una sfida diversa da quelle che hanno segnato il suo percorso nell’AFC Richmond. Questa volta dovrà allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.
Accanto a Jason Sudeikis tornano Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. La stagione introduce anche nuovi personaggi, mentre Ted e la squadra imparano a cogliere occasioni che non avevano previsto. Ma per scoprire come andrà bisognerà aspettare, ancora una volta, un mercoledì alla volta.
Foto: AppleTv