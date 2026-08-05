Quale isola è Itaca nell’Odissea di Nolan? Il film è stato girato in varie location, Italia compresa. A fare da scenario al ritorno di Ulisse l’isola di Favignana.

Quale isola è l’Itaca dell’Odissea di Christopher Nolan? Le informazioni sulle riprese non indicano un set unico per la patria di Ulisse, ma mostrano come il film trasformi il Mediterraneo in un paesaggio mitologico. In questo gioco di rimandi, Favignana è l’isola che più incarna l’idea di un ritorno: coste frastagliate, calette trasparenti, cave di tufo e un mare che cambia colore.

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Favignana, l’isola reale che interpreta il mito

Nolan ha scelto Favignana per evocare la «natura primordiale descritta da Omero», puntando su paesaggi reali e attraversabili più che su mondi digitali. La maggiore delle Egadi è da tempo legata all’immaginario dell’Odissea: secondo alcune interpretazioni potrebbe corrispondere alla leggendaria isola delle capre citata nel poema, e così diventa una vera interprete del mito sullo schermo.

Baglio tradizionale di Favignana circondato da cave di tufo e vegetazione mediterranea

Dove è stato girato Odissea, tre luoghi da riconoscere nel film

Cala Rossa concentra la forza visiva di Favignana: mare dal turchese al blu intenso, pareti di tufo e rocce chiare, costa selvaggia perfetta per gli sbarchi di Ulisse. Cala Azzurra è invece l’approdo più luminoso: acque turchesi, fondali chiari e una luce mediterranea che non ha bisogno di effetti speciali. Nel racconto turistico legato al film diventa una delle tappe più evocative per seguire l’atmosfera dell’Odissea sull’isola. Il Castello di Santa Caterina, che domina dall’alto Favignana e le Egadi, è tra i luoghi associati alle riprese e offre lo sguardo sul mare e sul porto che nel film appartiene a Ulisse e ai suoi osservatori.

Con l’arrivo della troupe, anche l’Ex Stabilimento Florio è di fatto diventato una base logistica del set, trasformandosi in spazio operativo per costumi e attrezzature. Così Favignana consolida l’immagine di regno di Ulisse e mostra come un’isola reale possa diventare, attraverso il cinema, un luogo mitologico.

Foto: Ufficio Stampa