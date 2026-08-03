Dal Back to Hogwarts esclusivo di Venezia alle celebrazioni di Londra, Versailles, i parchi Universal e gli Studio Tour: guida agli eventi 2026 per i 25 anni di Harry Potter.

Nel 2026 il mondo magico festeggia i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale con un calendario globale di appuntamenti. Dal ritorno in sala del primo film alle esperienze immersive, gli eventi 2026 dedicati ad Harry Potter trasformano il classico Back to Hogwarts in una festa diffusa su più continenti. Il viaggio parte dall’Italia, con Venezia protagonista assoluta, per poi toccare Londra, Parigi/Versailles e una costellazione di iniziative nei parchi a tema, negli Studio Tour e nelle principali città del mondo. Ecco una guida per orientarsi tra le principali celebrazioni del 25° anniversario.

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Harry Potter 2026

Venezia: Back to Hogwarts 2026 e il ritorno al cinema

Martedì 1° settembre 2026 l’Italia celebra il Back to Hogwarts con un grande evento a Venezia. Come raccontato in Back to Hogwarts 2026, Venezia celebra Harry Potter, la città lagunare sarà il cuore dei festeggiamenti nazionali per i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, grazie a un evento esclusivo su invito firmato Warner Bros. Discovery, con proiezione speciale del film, allestimenti a tema e attività pensate per fan di tutte le età.

La magia non si ferma alla serata veneziana: dal 26 agosto al 2 settembre 2026 Harry Potter e la Pietra Filosofale torna infatti sul grande schermo in tutta Italia, offrendo ai fan l’occasione di rivedere il film diretto da Chris Columbus e alle nuove generazioni la possibilità di scoprirlo al cinema. A sostenere il programma nazionale ci sono partner come Witor’s, LEGO®, PANINI e Rubies, mentre su HBO Max i fan trovano già disponibili tutti e otto i film e attendono il debutto, a Natale 2026, della nuova serie originale HBO ispirata al primo capitolo.

Londra: evento Back to Hogwarts per la serie HBO

Il 1° settembre Londra sarà uno dei poli principali delle celebrazioni internazionali. In vista del debutto a Natale della serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, HBO Max organizzerà per la prima volta uno speciale appuntamento Back to Hogwarts ispirato alla nuova produzione: una giornata con esperienze interattive dedicate ai fan, giveaway esclusivi e nuove occasioni per entrare nell’universo della serie. I dettagli su location e modalità di accesso saranno comunicati successivamente, mentre Warner Bros. Discovery precisa che alla stazione di King’s Cross non si terranno eventi ufficiali, countdown o annunci il 1° settembre, invitando i fan a non recarsi in stazione per le celebrazioni.

Parigi / Versailles: Ritorno a Hogwarts tra giardini e fontane

In area parigina, il punto di riferimento per i Harry Potter 2026 eventi sarà la Reggia di Versailles. Il 29 agosto 2026 il complesso ospita uno speciale evento a tema Harry Potter, Ritorno a Hogwarts, concepito per celebrare il 25° anniversario dei film. Come spiegato nella guida dedicata, la giornata è divisa in due parti distinte: un evento diurno gratuito nei Giardini dell’Orangerie, con installazioni e decorazioni a tema, photo opportunity ed elementi interattivi, accessibile solo tramite registrazione anticipata sul sito dedicato; e uno spettacolo serale a pagamento con le Grandes Eaux Nocturnes reinterpretate in chiave Harry Potter, tra fontane, luci, musica e proiezioni, con passeggiata nei giardini illuminati dalle 20:30 circa e fuochi d’artificio verso le 22:45.

Le due parti sono completamente separate: l’iscrizione all’evento diurno non dà accesso allo spettacolo notturno e viceversa, ed è necessario registrarsi e/o acquistare i biglietti in modo distinto. I prezzi per lo show delle fontane seguono il listino standard (€32 per gli adulti, €10 per i bambini dai 6 ai 17 anni, ingresso gratuito con prenotazione per i più piccoli). Nei giardini dell’Orangerie è inoltre prevista una grande lezione collettiva di uso della bacchetta, guidata dal coreografo Paul Harris, che si inserisce nel programma internazionale delle celebrazioni francesi.

Harry Potter 2026 eventi globali al cinema e nelle città

Uno dei momenti centrali del programma internazionale sarà il ritorno al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale. In occasione dei 25 anni dall’uscita, il film verrà riproposto sul grande schermo in una versione accompagnata da 12 minuti di contenuti inediti dietro le quinte. Per una settimana, dal 27 agosto al 3 settembre, tutti e otto i film della saga torneranno nelle sale di tutto il mondo, permettendo agli spettatori di ripercorrere l’intera storia cinematografica; la vendita dei biglietti parte il 31 luglio, con programmazione e disponibilità variabili a seconda dei singoli mercati.

Le celebrazioni dal vivo non si limiteranno a Italia, Regno Unito e Francia. Il programma internazionale coinvolgerà infatti Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con appuntamenti dedicati alle community dei fan. Tra le iniziative annunciate figurano una proiezione celebrativa esclusiva a Venezia, eventi rivolti ai fan a Madrid e Sydney, un evento speciale a Berlino e, in Cina, diverse attivazioni tematiche accompagnate dalla popolare installazione decorativa Owl Messenger. Il tutto in continuità con la tradizione del Back to Hogwarts del 1° settembre, nata dalle storie di Harry Potter e diventata nel tempo una ricorrenza internazionale capace di riunire più generazioni.

Parchi a tema Universal nel mondo

I parchi a tema Universal saranno tra i protagonisti dei Harry Potter 2026 eventi. All’Universal Orlando Resort, dal 1° agosto al 1° settembre, i visitatori potranno vivere diverse esperienze legate al 25° anniversario, tra cui una Butterbeer Mug in edizione limitata (fino a esaurimento scorte) e una serie di proposte speciali di food & beverage. Tornerà inoltre Hogwarts Always, lo spettacolo di proiezioni sul castello all’interno di The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade.

Agli Universal Studios Hollywood arriveranno nuove esperienze, tra cui un incontro con il Libro Mostro dei Mostri, giveaway esclusivi e proposte gastronomiche a tema. Sia a Orlando sia a Hollywood debutterà la nuova collezione Build-A-Bag di Lug, disponibile in esclusiva nei parchi e pensata per permettere ai fan di personalizzare accessori e look ispirati al mondo magico. In Giappone, gli Universal Studios Japan offriranno ad alcuni visitatori selezionati l’accesso esclusivo a The Wizarding World of Harry Potter dopo il normale orario di apertura del 1° settembre, riportando in scena l’Hogwarts Castle Walk e affiancandolo a giveaway speciali e collezionabili digitali.

All’Universal Beijing Resort, infine, Back to Hogwarts coinciderà con il debutto locale di Hogwarts Always, nuovo spettacolo di proiezioni dedicato a un intero anno trascorso a Hogwarts, accompagnato da prodotti food & beverage a tema, merchandising esclusivo, photo opportunity immersive, giveaway e una speciale Gathering Night per i fan in programma il 28 agosto.

Studio Tour e negozi ufficiali

Il Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter celebrerà il Back to Hogwarts 2026 con un annuncio speciale alle ore 11 del 1° settembre, trasmesso in tutto il Tour, seguito da ulteriori comunicazioni ogni 30 minuti nell’area della Platform 9¾ per tutta la giornata. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni dell’Hagrid animatronico, partecipare a photo opportunity esclusive e provare proposte food & beverage create per l’occasione; i Summer Feature Activity Passports includeranno inoltre gratuitamente gli Hogwarts Train Tickets.

Il Tour londinese lancerà anche un concorso Back to Hogwarts con in palio un baule di Hogwarts personalizzato, firmato da Bonnie Wright, Mark Williams, James Phelps e Oliver Phelps, oltre a due biglietti per visitare lo Studio Tour il 1° settembre. Un secondo classificato riceverà una selezione di merchandising della nuova collezione Harry Potter Shop Back to Hogwarts; per partecipare è richiesta la registrazione entro le 23:59 del 12 agosto sul sito dello Studio Tour.

Anche il Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter sarà coinvolto, con un countdown e una speciale photo opportunity dedicata al Back to Hogwarts. Negli Harry Potter Shop di New York e Chicago i fan potranno invece partecipare a uno countdown Back to Hogwarts delle ore 11 del 1° settembre, con specialità in edizione limitata nei Butterbeer Bar e l’arrivo della collezione Back to Hogwarts. Nello store di Chicago sarà disponibile anche una nuova cornice digitale Back to Hogwarts, legata all’esperienza fotografica del Cappello Parlante.

Gaming ed esperienze immersive

Il programma Back to Hogwarts 2026 coinvolgerà anche il mondo dei videogiochi e delle esperienze immersive. Harry Potter: Hogwarts Mystery proporrà nuove avventure, ricompense magiche, celebrazioni dedicate ai fan ed eventi in-game disponibili per un periodo limitato, mentre Harry Potter: Puzzles & Spells accompagnerà il pubblico verso il 1° settembre con un countdown scandito da eventi interni al gioco, premi e iniziative social.

Un’altra esperienza arriverà attraverso COSM, che ha presentato Harry Potter e la Pietra Filosofale in formato Shared Reality nelle sedi di Los Angeles e Dallas, per poi estendere l’iniziativa ad Atlanta e, da settembre, a Detroit. Nelle quattro città i fan potranno partecipare a proiezioni celebrative dell’anniversario all’interno di grandi cupole LED. In parallelo, la celebrazione del 25° anniversario si estenderà al mondo del licensing e del retail, con collezioni Back to Hogwarts, prodotti commemorativi e iniziative tematiche firmate da brand come LEGO Harry Potter, The Noble Collection, Rubies, Colgate e Hallmark, oltre ad altri partner coinvolti nel programma internazionale.

Il percorso globale dei Harry Potter 2026 eventi culminerà il 1° settembre con il consueto Back to Hogwarts Showcase, pensato per raccogliere novità, sorprese, aggiornamenti e annunci provenienti dai diversi ambiti dell’universo Harry Potter. Lo Showcase sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali Harry Potter su YouTube e TikTok, permettendo alla community internazionale di seguire simultaneamente le celebrazioni.

Foto: Ufficio Stampa