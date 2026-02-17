Il nuovo documentario di Anna Pagnozzi racconta le periferie di Roma attraverso lo sguardo delle donne: anteprima assoluta il 24 febbraio al Polo Culturale Ex Campari.

Sono le donne, le madri, le nonne a raccontare una Roma lontana dalle cartoline turistiche, fatta di case popolari, cortili condivisi e battaglie quotidiane per una vita dignitosa. Con Le lacrime di Maria, la regista Anna Pagnozzi porta sullo schermo un mediometraggio che attraversa le periferie romane restituendo voce a chi le abita e le trasforma ogni giorno. L’anteprima assoluta è in programma il 24 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso il Polo Culturale Ex Campari (L.go Giuseppe Meroldi, Roma), con ingresso gratuito.

Prodotto da Velvet Movie srl con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea, il documentario offre uno sguardo intimo e politico sulle lotte che attraversano i quartieri popolari, spesso sostenute proprio dalle donne. Qui la cura diventa resistenza e il quotidiano si trasforma in gesto civile, capace di ridefinire i legami tra famiglie, comunità e spazi urbani.

Le lacrime di Maria: un documentario sulle donne delle periferie romane

Girato a partire dal quartiere di Torrevecchia, tra strutture ATER e luoghi di vita condivisa, Le lacrime di Maria costruisce un racconto in cui il materno assume un valore simbolico e collettivo. Non soltanto il rapporto tra madre e figlio, ma un archetipo che tiene insieme protezione e conflitto, appartenenza e trasformazione. Il quartiere diventa così un vero e proprio grembo urbano: accoglie e custodisce, ma allo stesso tempo mette alla prova chi lo vive.

Il film dialoga idealmente con l’eredità di Pier Paolo Pasolini e con la sua Mamma Roma, cercando nelle periferie contemporanee nuove figure materne capaci di incarnare le contraddizioni del presente. La maternità si espande oltre la dimensione privata e diventa principio di solidarietà collettiva, spesso chiamato a colmare le lacune strutturali della città.

Rap, comunità e nuove identità: l’arte come spazio generativo

Lontano dagli stereotipi del degrado, il documentario costruisce un racconto corale in cui le periferie emergono come spazi di trasformazione culturale e sociale. Migrazioni, nuove identità e sogni si intrecciano in un paesaggio umano complesso, dove anche l’arte — e in particolare la musica rap — diventa linguaggio generativo attraverso cui i giovani elaborano conflitti e immaginano il futuro.

Dedicato a Michelle Causo, vittima di femminicidio nel 2023 e residente nello stesso cortile in cui è ambientata parte della narrazione, il mediometraggio di circa 30 minuti sceglie l’ascolto come chiave narrativa. La periferia non è più oggetto di osservazione, ma soggetto attivo del racconto, capace di ribaltare la geografia simbolica della città: dai margini Roma torna a essere centro, luogo di nuove narrazioni.

Il titolo richiama una figura universale: Maria come madre, comunità e città. Le sue lacrime non sono solo segno di dolore, ma traccia di cura e resistenza, in un racconto che affida ancora una volta alle donne la possibilità del cambiamento.

Foto di Giacomo de Angelis via HF4