Dalla vittoria ai Golden Globe al Museo Nazionale del Cinema: Marty Supreme arriva alla Mole con un’installazione immersiva dedicata al personaggio interpretato da Timothée Chalamet.

Da Hollywood a Torino, passando per i Golden Globe. Timothée Chalamet approda simbolicamente alla Mole Antonelliana con Marty Supreme, il film cult diretto da Josh Safdie, che dopo il successo nei festival arriva ora al Museo Nazionale del Cinema in una forma inedita, sospesa tra installazione artistica ed esperienza immersiva.

Dal 14 gennaio 2026, all’interno della Mole, i visitatori potranno infatti incontrare la scultura monumentale di Marty Mauser. Il personaggio interpretato da Chalamet è esposto in una delle salette VR e proteso verso l’Aula del Tempio. Un gesto scenico che sembra invitare il pubblico a entrare nel gioco del film, rompendo la distanza tra spettatore e protagonista.

Non è un debutto assoluto per Marty Supreme a Torino. Il film era stato presentato in anteprima segreta il 26 novembre 2025 durante il Torino Film Festival, alimentando fin da subito un’aura di culto attorno al progetto. Ora, però, l’esperienza si espande oltre lo schermo.

Una scultura tra pop, eroismo e anti-mito

Alta quasi tre metri, la statua di Marty Mauser nasce come opera scenica autonoma, capace di condensare in un’unica presenza fisica l’energia, il carisma e le contraddizioni del personaggio. La posa iconica — sospesa tra ambizione, ironia e tensione eroica — trasforma Marty in una figura mitica contemporanea, a metà strada tra campione pop e anti-eroe moderno.

La scultura è stata originariamente ideata per l’experience immersiva di Marty Supreme a Lucca Comics & Games 2025. Lì si trovava all’interno del padiglione I Wonder / A24, risultato di un lavoro corale che unisce cinema, design e scenografia. L’installazione nasce dalla mente della creative director Lulu Helbaek e realizzata dallo studio FoLl.iA, con il contributo artistico dello scultore e scenografo Dominique Gaucher.

Un momento d’oro per Chalamet e per il film

L’arrivo a Torino coincide con un momento particolarmente favorevole per Chalamet, che ha appena conquistato il suo primo Golden Globe ed è in corsa per gli Oscar, dopo le nomination ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

Negli Stati Uniti Marty Supreme ha superato i 70 milioni di dollari al box office, restando stabile nella top 5 dalla sua uscita il 25 dicembre 2025. È il maggior incasso di sempre per A24. A questi risultati si aggiungono le recenti nomination ai DGA Award per Safdie e ai PGA Award per la produzione.

Cinema che diventa esperienza

Prodotto da A24, diretto da Josh Safdie — che firma anche la sceneggiatura insieme a Ronald Bronstein — Marty Supreme è un’esplosione visiva e narrativa che oscilla tra adrenalina, ironia e tensione emotiva. Al fianco di Chalamet, un cast che include Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Tyler The Creator Okonma.

Il film arriverà nei cinema italiani dal 22 gennaio 2026, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ma a Torino, prima ancora dell’uscita in sala, Marty Supreme si fa materia, corpo e presenza: cinema che esce dallo schermo e diventa arte.