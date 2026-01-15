MUBI rafforza la partnership con il CHANEL Culture Fund e M+ lanciando ‘Between Tides: Asian Avant-Garde’, una collezione che attraversa decenni di cinema sperimentale asiatico e porta l’avanguardia a un pubblico globale.

Il 14 gennaio 2026 MUBI, piattaforma di streaming, distributore e casa di produzione cinematografica, annuncia il lancio di Between Tides: Asian Avant-Garde, una nuova collezione curata in collaborazione con M+, il museo globale di cultura visiva contemporanea con sede a Hong Kong, nell’ambito della partnership con il CHANEL Culture Fund.

Disponibile su MUBI dal 16 gennaio 2026, la collezione riunisce dieci opere d’avanguardia provenienti da diverse aree dell’Asia, proponendo uno sguardo curatoriale che attraversa generazioni, linguaggi e contesti culturali. È la prima volta che le iniziative dedicate alle immagini in movimento di M+ vengono presentate a un pubblico globale, rafforzando al tempo stesso l’impegno di CHANEL nel sostenere cineasti emergenti e pratiche cinematografiche non convenzionali.

Between Tides: il cinema asiatico d’avanguardia arriva su MUBI

Between Tides: Asian Avant-Garde celebra voci pionieristiche che hanno contribuito a ridefinire il cinema asiatico, dando spazio a opere che superano i confini della narrazione commerciale per esplorare il potenziale artistico, politico e sperimentale dell’immagine in movimento. Un viaggio che attraversa decenni di ricerca visiva, dall’analogico al digitale, mettendo in dialogo contesti storici e sensibilità contemporanee.

La collaborazione tra CHANEL Culture Fund e M+ è attiva dal 2022. Ha già dato vita a importanti iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico asiatico. Tra queste, M+ Restored, programma dedicato al restauro dei film di Hong Kong; The Asian Avant-Garde Film Circulation Library, progetto di ricerca e costruzione di collezioni sul cinema sperimentale asiatico; M+ Rediscoveries, rassegna che porta al pubblico classici restaurati e opere rare; oltre al sostegno all’Asian Avant-Garde Film Festival.

Come sottolinea Yana Peel, Presidente di Arts, Culture & Heritage di CHANEL, il progetto mira a dare visibilità internazionale a una regione fondamentale per la storia e il futuro del cinema, portando l’avanguardia asiatica nei 190 mercati in cui MUBI è presente.

I film in programma

La collezione Between Tides: Asian Avant-Garde include:

Dead Knot – Sek Kei e John Woo (1968)

Untitled 77-A – Han Ok-hee (1977)

Perfumed Nightmare – Kidlat Tahimik (1977)

Oxhide – Liu Jiayin (2005)

Cemetery of Splendour – Apichatpong Weerasethakul (2015)

Pebbles – Vinothraj P.S. (2021)

Tellurian Drama – Riar Rizaldi (2020)

An Asian Ghost Story – Bo Wang (2023)

Notes of a Crocodile – Daphne Xu (2024)

Việt and Nam – Minh Quý Trương (2024)

Un percorso che restituisce la complessità del cinema asiatico d’avanguardia, tra sperimentazione formale, memoria culturale e nuove prospettive sul presente.