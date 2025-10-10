Dal 10 al 12 ottobre, un’installazione alla Stazione Centrale di Milano con cabine telefoniche immersive promette un’esperienza da brividi.

Milano trema sotto l’ombra del Rapace. Dal 10 al 12 ottobre 2025, l’Atrio Monumentale della Stazione Centrale si trasforma in un portale di brividi conla Phone Booth Experience, un’installazione immersiva dedicata a Black Phone 2. Diretto da Scott Derrickson, il sequel dell’horror cult Universal Pictures arriva al cinema il 16 ottobre, ma i fan possono anticipare il terrore entrando in cabine telefoniche misteriose che evocano l’universo del film.

Gratuita dalle 10:00 alle 20:00, l’esperienza invita i passanti a un confronto ravvicinato con il sadico assassino di bambini, interpretato dal quattro volte candidato agli Oscar Ethan Hawke. Con Jeremy Davies e Mason Thames, il film promette un ritorno dal buio che squilla ancora al telefono.

L’installazione è un labirinto sensoriale in cui il telefono – strumento di isolamento e terrore – e diventa protagonista. Entrando nella cabina, i visitatori affrontano suoni distorti, luci soffuse e proiezioni che riecheggiano le visioni del film, immergendosi in un’atmosfera di suspense che anticipa la trama.

A quattro anni di distanza, il Rapace è in cerca di vendetta contro Finn (Mason Thames) dall’aldilà, minacciando sua sorella minore Gwen (Madeleine McGraw). Perché il vero male trascende la morte e il telefono continua a squillare.

Immagini Upimedia / In copertina Demián Bichir as Mando in Black Phone 2, directed by Scott Derrickson