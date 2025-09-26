Dopo ‘The Eras Tour’, Taylor Swift torna al cinema con ‘The Official Release Party of a Showgirl’: video, dietro le quinte e riflessioni personali.

Dopo il trionfo mondiale di Taylor Swift | The Eras Tour, che nel 2023 ha superato i 261 milioni di dollari al box office diventando il concert film più redditizio di sempre, Taylor Swift torna nelle sale con un nuovo progetto pensato come esperienza globale: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl.

L’evento, distribuito da AMC Theatres Distribution e Piece of Magic Entertainment, arriverà contemporaneamente in oltre 50 Paesi dal 3 al 5 ottobre 2025, per poi espandersi in più di 110 territori in America Latina, Asia ed Europa nelle settimane successive. Per l’Italia bisognerà dunque aspettare un po’, ma arriverà.

I biglietti sono già in vendita su releasepartyofashowgirl.com e presso i circuiti cinematografici aderenti, tra cui ODEON, Cineworld, Cinépolis, Vue, Pathé Cinema, UGC, CGV, HOYTS, Event Cinemas, Kinepolis, Nordisk, UCI e molti altri. In Nord America il film sarà proiettato in tutte le 540 sale AMC oltre che nei circuiti Cinemark, Regal e Cineplex in Canada, in partnership con Variance Films.

Con una durata di 89 minuti e debutto fissato alle ore 15:00 EDT del 3 ottobre, lo spettacolo sarà trasmesso simultaneamente in numerosi fusi orari, trasformando le sale di tutto il mondo in un’unica platea virtuale.

Un’esperienza tra musica, cinema e racconto personale

The Official Release Party of a Showgirl offrirà al pubblico una combinazione esclusiva di contenuti:

il video ufficiale di The Fate of Ophelia

i dietro le quinte delle riprese

delle riprese i nuovi lyric video

e soprattutto le riflessioni personali di Taylor sulle canzoni del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl.

Un approccio che unisce performance musicale, racconto intimo e linguaggi visivi, portando ancora una volta la popstar a ridefinire i confini tra musica e cinema.

Taylor Swift come fenomeno culturale

Dopo aver trasformato il concerto in evento cinematografico con The Eras Tour, Taylor Swift prosegue nella costruzione di un modello unico di fruizione collettiva: i fan non solo ascoltano e vedono, ma vivono la sua musica in una dimensione immersiva che supera lo spazio del live tradizionale.

Se il concerto-film ha riscritto le regole dell’industria musicale e cinematografica, ora con The Official Release Party of a Showgirl l’artista conferma il proprio ruolo di icona culturale capace di reinventare i linguaggi e di guidare nuove forme di consumo pop.