‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito’ arriva l’11 settembre nei cinema italiani: il nuovo trailer ufficiale.

L’attesa per i fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta per finire. Sony Pictures e Crunchyroll, in collaborazione con Eagle Pictures, portano, infatti, nelle sale italiane dall’11 settembre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, primo capitolo della trilogia cinematografica che segna il culmine della celebre serie anime shonen.

Diretto da Haruo Sotozaki, il film, tratto dal manga di Koyoharu Gotoge – tra i dieci più venduti al mondo con oltre 150 milioni di copie – promette un’esperienza epica. Del resto, la saga ha già conquistato il pubblico globale con la sua narrazione avvincente e personaggi indimenticabili. A partire da Tanjiro Kamado, giovane che, dopo la tragica uccisione della sua famiglia e la trasformazione della sorella Nezuko in una creatura demoniaca, si unisce al Demon Slayer Corps per salvarla.

Il Castello dell’Infinito rappresenta il primo atto della conclusione della saga. Cosa succederà? La sinossi ufficiale svela che, mentre gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps sono impegnati nell’Hashira Training, Muzan Kibutsuji si presenta alla Ubuyashiki Mansion. Il capo della Demon Corps è in pericolo, così Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però precipitano in un luogo misterioso.

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable da Ufficio Stampa

Lo spazio in cui sono piombati è la fortezza dei demoni: l’Infinity Castle, uno scenario che prepara il terreno per uno scontro epico. Con Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e gli Hashira – tra cui Kyojuro Rengoku, Tengen Uzui, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji – pronti a combattere per la salvezza dell’umanità.

Le premesse per il successo anche sul grande schermo ci sono tutte, grazie anche alla regia di Haruo Sotozaki unita all’animazione impeccabile dello studio Ufotable. Non resta che aspettare l’11 settembre per un nuovo viaggio cinematografico che i fan italiani non possono perdere.

Immagini ©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable da Ufficio Stampa