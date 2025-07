Nexo Studios porta al cinema due nuovi titoli dedicati al mondo dell’arte: ‘La Grande Paura di Hitler’ e ‘Caravaggio a Roma’. I dettagli.

La stagione 2025 di Nexo Studios La Grande Arte al Cinema si arricchisce con due nuovi titoli. Arrivano, infatti, nelle sale La Grande Paura di Hitler – Processo all’Arte Degenerata (3-5 novembre) e Caravaggio a Roma. Il Viaggio del Giubileo (1-3 dicembre). Questi documentar portano sui grandi schermi di tutta Italia l’arte, raccontata attraverso prospettive storiche e spirituali.

La Grande Paura di Hitler – Processo all’Arte Degenerata

Diretto da Simona Risi, su soggetto di Didi Gnocchi e sceneggiatura di Gnocchi, Sabina Fedeli e Arianna Marelli, con la voce narrante di Iaia Forte, il documentario prodotto da 3D Produzioni indaga l’attacco nazista all’arte “degenerata”. I nemici di Hitler? Artisti come Picasso, Chagall, Van Gogh e Matisse, bollati dal nazismo come ‘degenerati’.

Goebbles e Hitler alla Mostra Entartete Kunst

Le loro opere, infatti, vennero ritirate dai musei tedeschi, distrutte o vendute, così come furono messe al bando la letteratura, la musica e l’architettura non in linea con il regime. Partendo dalla mostra del Musée Picasso di Parigi, il film utilizza filmati rari, opere censurate e testimonianze di curatori, storici e psicanalisti per raccontare un capitolo oscuro della storia culturale.

Caravaggio a Roma. Il Viaggio del Giubileo

Diretto da Giovanni Piscaglia, su soggetto di Didi Gnocchi e sceneggiatura di Eleonora Angius, il documentario prodotto da 3D Produzioni e Nexo Studios esplora la dimensione spirituale di Caravaggio nella Roma giubilare. In concomitanza con la mostra Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini, il film confronta la Roma seicentesca con quella contemporanea, seguendo il percorso di un genio tra ombra e redenzione durante l’Anno Santo.

Dettaglio opera Il Martirio di sant’Orsola, Gallerie d’Italia di Napoli. Intesa Sanpaolo © 3D Produzioni

Entrambi i film offrono sguardi profondi sull’arte e la storia, unendo narrazione visiva e riflessione culturale. Così, la mission di Nexo Studios con La Grande Arte al Cinema continua. portando nelle sale opere che celebrano il patrimonio artistico, rendendo accessibili a tutti storie di grande impatto.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Caravaggio, Il Martirio di sant’Orsola, Gallerie d’Italia di Napoli – Intesa Sanpaolo © 3D Produzioni