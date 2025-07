Dal 23 ottobre al cinema il nuovo film d’animazione ‘Frankie e le Creature Dimenticate’ presentato al Giffoni Film Festival 2025.

Dopo la premiere mondiale all’Annecy International Animation Film Festival e l’anteprima italiana al 55° Giffoni Film Festival nella sezione Elements +6, Frankie e le Creature Dimenticate (titolo originale Stitch Head) arriva nei cinema italiani dal 23 ottobre, distribuito da Vertice360. Basato sul best-seller per bambini di Guy Bass e Pete Williamson, il film d’animazione diretto da Steve Hudson reinventa il mito di Frankenstein in un’avventura 3D esilarante e colorata, adatta a tutte le età

Scritto e diretto da Hudson, il film trasforma la leggenda di Frankenstein in una storia vivace e commovente. Ambientato in un castello-laboratorio sopra Grubbers Nubbin, il racconto segue Frankie, la prima creazione di un folle professore che risveglia mostri e poi li dimentica. Chi si occupa del castello? Chi si prende cura dei mostri? Chi insegna loro a NON essere mostruosi, in modo che gli abitanti della città non formino una folla inferocita e brucino il castello?, si legge nella sinossi ufficiale.

Frankie e le Creature Dimenticate

Frankie, ignorato dal professore, gestisce tutto, fino all’arrivo di Fulbert Freakfinder, impresario di uno spettacolo di fenomeni da baraccone, che promette fama e amore. Il film, con le sue creature dal cuore tenero, porta luce nelle atmosfere dark dell’horror, conquistando grandi e piccini.

Un successo internazionale

Presentato ad Annecy, il film ha incantato il pubblico con la sua animazione 3D e il messaggio di accettazione. E al Giffoni, in concorso per i più giovani, ha confermato il suo appeal universale. La narrazione, che mescola umorismo e profondità, rende Frankie e le Creature Dimenticate un titolo cinematografica capace di reinterpretare un classico con freschezza.

Frankie e le Creature Dimenticate

Lo stile visivo vibrante unito a una storia che celebra la diversità è adatto a famiglie e amanti dell’animazione, offrendo un’avventura che unisce sorrisi e riflessione.

