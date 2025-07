Il trailer, la trama e la data d’uscita (11 settembre) di ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito’, l’epico capitolo finale.

È stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito, il primo capitolo della trilogia cinematografica che concluderà la leggendaria epopea dell’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge. Il film, diretto da Haruo Sotozaki, arriverà nei cinema italiani l’11 settembre, grazie alla distribuzione di Eagle Pictures, e promette di segnare un momento epocale per tutti gli appassionati di anime e cultura giapponese.

La saga di Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) è uno dei più grandi successi globali degli ultimi anni. Con oltre 150 milioni di copie del manga vendute in tutto il mondo, è tra le dieci serie manga più vendute della storia. La serie anime ha avuto un impatto culturale straordinario, diventando simbolo dell’animazione giapponese contemporanea grazie alla qualità dell’animazione dello studio Ufotable, alle musiche epiche e a una scrittura che mescola azione, sentimento e temi universali.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito: al cinema l’11 settembre

La storia ha inizio nel Giappone Taisho, con Tanjiro Kamado, un giovane dal cuore puro che si unisce al Demon Slayer Corps dopo che la sua famiglia è stata sterminata da un demone e la sorella Nezuko è stata trasformata in una creatura demoniaca. Spinto dall’amore fraterno, Tanjiro intraprende un percorso di formazione e combattimento che lo porta a incontrare altri cacciatori di demoni come Zenitsu e Inosuke, e a combattere fianco a fianco con alcuni dei guerrieri più forti dell’organizzazione: gli Hashira.

Dopo l’arco televisivo Unwavering Resolve Arc (2019), la saga ha conquistato il mondo con Mugen Train (2020), film che ha infranto ogni record al box office. A seguire Entertainment District Arc (2021), Swordsmith Village Arc (2023) e il recente capitolo cinematografico Verso l’Allenamento dei Pilastri (2024). Ora tutto converge nel nuovo arco narrativo: Il Castello dell’Infinito.

Il trailer dell’anime al cinema l’11 settembre

Il trailer, già disponibile su YouTube, mostra scene adrenaliniche, combattimenti spettacolari e un’atmosfera sempre più cupa e intensa. Tanjiro e i suoi compagni si preparano allo scontro finale contro Muzan Kibutsuji, il demone originario, in una dimensione surreale: l’Infinity Castle, la fortezza dei demoni.

La sinossi ufficiale rivela che, mentre gli Hashira si sottopongono all’Hashira Training per prepararsi alla battaglia finale, Muzan attacca la Ubuyashiki Mansion, sede del Demon Slayer Corps. Il caos che ne deriva catapulta Tanjiro e i suoi alleati in un luogo misterioso: il Castello dell’Infinito. Qui, in uno spazio deformato e pericoloso, si consumerà l’epico conflitto finale tra umani e demoni.

Il film promette di combinare azione mozzafiato, effetti visivi sbalorditivi e momenti di grande intensità emotiva, in pieno stile Demon Slayer. Chi ha seguito l’intera saga troverà in questo nuovo capitolo la chiusura ideale di un percorso narrativo che ha fatto la storia dell’animazione giapponese moderna.