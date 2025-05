Non solo musica, ma anche arte, fotografia, cinema: ‘Something Beautiful’ di Miley Cyrus è «fantasia che diventa realtà».

È finalmente disponibile Something Beautiful (Columbia/Sony Music), il nuovo album di inediti di Miley Cyrus. Più che un disco, un vero e proprio progetto artistico a 360 gradi, che fonde musica e grafica, declinandosi nelle arti visive, cinematografiche e fotografiche. Ecco cinque cose che dovete assolutamente sapere sul nuovo – bellissimo – progetto della cantautrice statunitense.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La copertina firmata da Glen Luchford

La copertina dell’album mostra il volto di Miley Cyrus. Dietro un’apparente semplicità, c’è però molto altro. Innanzi tutto, l’artwork è una fotografia di Glen Luchford, celebre fotografo di moda britannico. Nella sua carriera – che vede anche un’incursione nel cinema con la regia del film Here to Where (2001) – ha lavorato con Gucci, Prada e Givenchy, tra gli altri. Miley Cyrus – non a caso – indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler: un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto.

Il visual film

A proposito di cinema, l’album sarà accompagnato dall’uscita del visual film Miley Cyrus: Something Beautiful. Dopo l’anteprima del prossimo 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York, il film arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il 27 giugno, come evento speciale.

Miley Cyrus: Something Beautiful è un’esperienza cinematografica unica nel suo genere ed è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson (Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro). L’elenco sale è disponibile su www.MileyCyrusSomethingBeautiful.com e su nexostudios.it.

Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos, in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, e diretto da Miley Cyrus, Brendan Walter e Jacob Bixenman. Naomi Campbell partecipa inoltre nel visual di Every Girl You’ve Ever Loved.

La moda

Proprio la partecipazione di Naomi Campbell, ci dà poi lo spunto per parlare di quanto il mondo della moda sia stato importante per l’intero progetto e quanto sarà centrale nel film. In Miley Cyrus: Something Beautiful sono tanti gli abiti originali customizzati di Casey Cadwallader per Mugler, visibili già in Something Beautiful e End of the World.

LEGGI ANCHE: Miley Cyrus e l’estetica di ‘Something Beautiful’ (consigliata da Harrison Ford)

Il visual film infatti ha al suo interno numerosi abiti d’archivio di Thierry Mugler (come quello indossato per la cover), insieme ad alcuni pezzi rari di Jean Paul Gaultier, e abiti custom di Alexander McQueen e Alaïa. Infine, il coreografo Benoît Debie aiuta a dar vita a queste incredibili suggestioni visive, rendendo ancora più profonda la narrazione di tutto il progetto.

Miley Cyrus: «Something Beautiful è il progetto dei sogni»

«Something Beautiful è il progetto dei miei sogni che prende vita. – dice Miley Cyrus – Moda, cinema e musica originale che convivono in armonia. Le persone che hanno lavorato con me sono tutte dei geni a modo loro: dai maestri del suono, Shawn Everett e Alan Meyerson, fino a uno dei registi più originali del panorama cinematografico, Panos Cosmatos, qui in veste di produttore. Ogni collaboratore ha messo la propria competenza al servizio di questa visione, trasformando la fantasia in realtà».

E, infine, musica

Ovviamente la musica resta centrale nell’universo di Something Beautiful. Composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack. L’album è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).