Un video di Disney Italia fa incontrare Stitch e Michelangelo: a Firenze la statua di Stitch esposta dal 20 maggio al 20 giugno 2025.

È un incontro inedito quello tra Stitch e il David di Michelangelo. Accade in un video realizzato da Disney Italia in occasione dell’arrivo al cinema di Lilo & Stitch, l’attesissimo film rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney del 2002. Creato in collaborazione con la Galleria dell’Accademia di Firenze, nel video Stitch si muove all’interno del Museo e scopre uno dei capolavori assoluti dell’arte: il David di Michelangelo.

Il video mostra Stitch con il suo stile dirompente, mentre si muove tra le sale, evitando il personale di sicurezza e creando scompiglio tra gruppi di visitatori e restauratori all’opera. Tutto cambia quando si trova improvvisamente davanti al David: un momento di autentica meraviglia che suggella l’incontro tra l’immaginazione contemporanea e la grande scultura rinascimentale.

Profondamente colpito e ispirato dall’arte italiana, Stitch decide di lasciare un segno del suo passaggio: lo vediamo realizzare una scultura in gesso, impreziosita da un drappo che richiama i codici formali dell’arte classica.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Disney Italia, il Ministero della Cultura e la Galleria dell’Accademia e nasce con l’intento di avvicinare il pubblico di tutte le età, in particolare quello più giovane, al patrimonio culturale italiano attraverso un linguaggio visivo immediato e fortemente evocativo.

La statua di Stitch sarà esposta in una sala presso la Galleria dell’Accademia e sarà possibile ammirarla dal 20 maggio al 20 giugno 2025.