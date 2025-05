Il murale di Bostik per Maradona rivive nel documentario di Mauro Russo Rouge, al cinema Filangeri il 22 maggio e in evento speciale il 26-28 maggio.

Napoli si prepara a celebrare il mito di Diego Armando Maradona con Bostik La Bodega de D10S, il documentario diretto da Mauro Russo Rouge che racconta la storia di Antonio Esposito, alias Bostik, e del suo leggendario murale nei Quartieri Spagnoli. In anteprima il 22 maggio 2025 alle 21:00 al Cinema Filangeri, con il regista e Bostik presenti, il film sarà poi un evento speciale nei cinema il 26, 27 e 28 maggio, distribuito da Piano B Distribuzioni. In concomitanza con la fine del campionato 2024-2025, che vede il Napoli in corsa per il quarto scudetto, l’opera è un omaggio alla città e al suo “santo laico”.

Prodotto da Systemout e scritto da Russo Rouge con Alessio Brusco, il documentario segue Antonio Esposito, figura iconica dei Quartieri Spagnoli. Negli anni ’90, Bostik fece realizzare un murale dedicato al Pibe de Oro, trasformando una piazza un tempo segnata dallo spaccio in un luogo di culto per i tifosi di tutto il mondo. A tal punto che per molti, la ‘vera tomba di Maradona’ si trova proprio lì.

Con un altarino di magliette, foto e un busto di gesso, Antonio ha creato il “Largo Maradona”, simbolo di riscatto per il quartiere. Fondatore delle “Teste Matte”, gruppo ultras del Napoli, Bostik ha contribuito a una rinascita sociale alimentata dalla sua fede in Maradona.

Un’immersione nell’anima di Napoli

“Guardando il documentario, il pubblico vivrà un’esperienza immersiva”, afferma Mauro Russo Rouge. “Non sarà solo un viaggio attraverso il culto di Maradona, ma anche un’immersione nella Napoli autentica, quella dei vicoli, delle voci che risuonano tra le facciate colorate dei palazzi, delle emozioni crude e vere”.

Il murale non è solo arte, ma un simbolo vivo: “Le persone non vedranno solo il murale come un’opera d’arte, ma sentiranno la sua anima”. Il film cattura la devozione dei napoletani, per cui Maradona è più di un campione: “una leggenda vivente, quasi un santo laico”.

L’anteprima al Cinema Filangeri (22 maggio, ore 21:00) vedrà il regista e Bostik incontrare il pubblico, un momento per celebrare Napoli e il suo eroe. Quindi, l’evento speciale del 26-28 maggio, distribuito da Piano B (società dietro “Ennio” di Tornatore), porterà il film nelle sale italiane, trasformando il grande schermo in un altare per il D10S. Un’occasione per i tifosi e gli amanti del cinema di vivere la passione partenopea e la storia di un uomo che ha fatto di un murale un simbolo universale.

Anteprima: 22 maggio 2025, ore 21:00, Cinema Filangeri, Napoli

Evento Speciale: 26-28 maggio 2025, cinema italiani

