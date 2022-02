Lee Jung-jae in Italia, sarà ospite d’onore della 20esima edizione del Florence Korea Film Fest

Lee Jung-jae, protagonista di 'Squid Game', sarà al 20/mo Florence Korea Film Fest insieme al regista Hwang Dong-hyuk.

Sarà la star coreana Lee Jung-jae – noto al grande pubblico per la sua recente interpretazione in Squid Game – l’ospite speciale della 20ma edizione del Florence Korea Film Fest. Il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana è in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile al cinema La Compagnia e on line sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies.

Il festival, per i vent’anni della manifestazione, regala al suo pubblico un momento unico – organizzato per la prima volta in Italia – con l’attore di una delle serie più viste degli ultimi tempi. Insieme all’attore sarà presente anche il regista Hwang Dong-hyuk, che ha scritto e diretto la serie Netflix. I due ospiti si incontreranno in una masterclass in programma al festival sabato 9 aprile.

Lee Jung-jae al Florence Korea Film Fest

All’attore, con 30 film in carriera, ex modello classe 1972, sarà dedicato un omaggio (il primo in Italia di questa portata) con una selezione di 10 film che hanno meglio caratterizzato il suo percorso artistico. Dagli esordi di The young man (1994) e An affair (1998) a City of the rising sun (1999), che lo vede vincitore di ben due premi come miglior attore (Korean Association of Film Critics Award e Blu Dragon Award). Il festival ripercorre la sua carriera presentando Il mare (2000) che ha avuto un remake statunitense nel 2006 uscito anche in Italia con il titolo La casa sul lago del tempo con Sandra Bullock e Keanu Reeves.

E poi Asako in Ruby shoes (2000), New world (2013) qui, al fianco di Choi Min-sik. E ancora The face reader (2013), progetto storico di Lee Jong-suk (uno dei film con il maggior incasso in Corea del Sud nel 2013, con 9,1 milioni di spettatori), Assassination (2015), thriller storico ambientato durante l’occupazione giapponese degli anni ’30 fino ai più recenti, Svaha the sixth finger (2019), in cui l’attore è alle prese con un mistero che coinvolge una setta buddista e Deliver us from Evil (2020) che segna la riunione di Hwang e Lee dopo il loro film del 2013, New World.