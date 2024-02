Liberamente tratto dal volume “Posgarù. Dialoghi diagonali sul patrimonio culturale e dintorni” di Daniele Manacorda, questo evento segna anche l’esordio del Palladium Ensemble

Il 25 febbraio 2024, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre si trasformerà in un palcoscenico di storie e tradizioni, dando vita a “Le parole degli altri”, uno spettacolo che affronta con saggezza il tema del patrimonio culturale e la sua rilevanza nella società contemporanea. Liberamente ispirato al volume “Posgarù. Dialoghi diagonali sul patrimonio culturale e dintorni” di Daniele Manacorda, questo evento non è solo intrattenimento, ma anche un passo significativo verso il recupero e la rivalutazione delle nostre radici culturali.

Il debutto del Palladium Ensemble, una compagnia residente del Teatro Palladium composta da studenti ed ex-studenti del DAMS di Roma Tre, è molto più di una semplice esibizione artistica. È un progetto che abbraccia l’approfondimento del rapporto tra studio, ricerca e performance, mettendo in luce la ricchezza del nostro patrimonio culturale.

Le parole degli altri: come fruire l’arte raccogliendo la sfida della modernità

Lo spettacolo si propone di condurre una discussione critica sulle modalità di fruizione del patrimonio culturale oggi, attraverso diversi linguaggi artistici. L’approccio moderno allo spettacolo, guidato da Roberta Ranieri e eseguito da un talentuoso cast, getta uno sguardo fresco sul patrimonio culturale, sottolineando la necessità di adattare la fruizione dell’arte alle sfide della contemporaneità.

Il riferimento al volume di Manacorda, “Posgarù”, suggerisce un approccio al recupero del patrimonio culturale basato su dialoghi autentici e condivisione. La raccolta di dialoghi registrati nelle vite quotidiane offre uno sguardo nel passato per comprendere meglio il presente e costruire un futuro sostenibile.

In questo contesto, la Fondazione Changes gioca un ruolo cruciale. Inserito nel quadro delle attività del partenariato esteso tra diverse università italiane, promosso dalla Fondazione Changes, questo evento diventa un’occasione per affrontare il tema della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Non è solo uno spettacolo, ma un ponte tra intrattenimento intelligente e riflessione, coinvolgendo corpo docente e studenti.

In conclusione, “Le parole degli altri” non è solo un’opportunità di intrattenimento, ma un viaggio nel passato per costruire il futuro, rivalutando e celebrando il nostro ricco patrimonio culturale.