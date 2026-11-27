La galleria si può visitare il 7 e l’8 dicembre. Il giorno dell’Immacolata aprono anche Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, con la mostra su Lorenzo il Magnifico appena inaugurata.

Gli Uffizi di Firenze saranno aperti lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2026, in entrambi i giorni dalle 8.15 alle 18.30, con chiusura della biglietteria alle 17.30. L’apertura del 7 dicembre è straordinaria perché il lunedì è di norma il giorno di chiusura della galleria. Per il ponte dell’Immacolata valgono le tariffe e le modalità di accesso ordinarie.

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Come prenotare i biglietti per gli Uffizi il 7 e l’8 dicembre

Il biglietto intero per la sola galleria costa 25 euro se acquistato il giorno della visita e 29 euro se acquistato in anticipo. Per scegliere prima la fascia oraria, basta selezionare la data e l’orario di ingresso disponibili sulla biglietteria ufficiale delle Gallerie degli Uffizi. Chi vuole visitare anche Palazzo Pitti e Boboli può scegliere il Passepartout da 40 euro, valido per cinque giorni consecutivi e per un ingresso in ciascuna sede. Con il cumulativo si comincia dagli Uffizi, per i quali va prenotato l’orario di ingresso. Per le visite successive a Pitti e Boboli si può usare lo stesso biglietto, senza prenotare un’altra fascia oraria.

Come dividere la visita tra Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli

Se avete due giorni a Firenze, potete approfittare dell’apertura straordinaria per dedicare lunedì 7 dicembre agli Uffizi e attraversare l’Arno martedì 8, quando saranno aperti anche Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. Conviene cominciare dal giardino, che a dicembre chiude alle 16.30, con ultimo ingresso alle 15.30, e lasciare il palazzo per il pomeriggio.

A Palazzo Pitti, dal 3 dicembre, il Tesoro dei Granduchi ospita Magnifico 1492, la mostra che ricostruisce la collezione di Lorenzo de’ Medici a partire dall’inventario compilato alla sua morte. Tra le opere riunite per l’occasione ci sono i tre pannelli della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, oggi conservati agli Uffizi, al Louvre e alla National Gallery di Londra. Su Revenews Arts trovate la scheda della mostra Magnifico 1492.

Foto: Il cortile delle Gallerie degli Uffizi a Firenze. Foto di Verum3414, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.