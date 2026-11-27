Con ‘Second Chances’ l’artista torinese Greg Goya ha portato in piazza della Repubblica una cabina telefonica con dentro un iPhone ricondizionato. L’installazione temporanea è nata da una collaborazione con Swappie per i dieci anni dell’azienda finlandese.

Per un pomeriggio, in piazza della Repubblica a Firenze, è stato possibile ammirare una cabina telefonica. Dentro, però, c’era uno smartphone. È da questa immagine che parte Second Chances, l’installazione temporanea con cui l’artista torinese Greg Goya ha rimesso al centro di una piazza un oggetto che un tempo faceva parte del paesaggio quotidiano delle città.

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La cabina offriva un po’ di privacy in uno spazio pubblico. Per fare una telefonata bisognava raggiungerla, entrare e, se era occupata, aspettare il proprio turno. Lo smartphone ha cambiato anche questo rapporto con la città. La telefonata può cominciare ovunque, persino attraversando la stessa piazza. Goya avvicina due oggetti che raccontano questa trasformazione e li dispone in modo che uno contenga l’altro. L’iPhone dentro la cabina, peraltro, è un dispositivo ricondizionato: entrambi gli oggetti hanno già avuto una prima vita ed è da qui che l’installazione prende il titolo, Second Chances.

La cabina telefonica secondo Greg Goya

Nelle sue installazioni urbane, Goya usa lo spazio pubblico per intercettare temi e stati d’animo vicini alle nuove generazioni. In Second Chances il punto di partenza è un oggetto che per alcuni appartiene alla memoria quotidiana e per altri è soprattutto un’immagine del passato. Riportandolo in piazza, l’artista gli dà una funzione nuova. La cabina diventa il luogo in cui soffermarsi su che cosa succede agli oggetti quando cambiano le nostre abitudini.

«Con Second Chances ho voluto raccontare una verità che spesso dimentichiamo: non tutto ciò che viene lasciato indietro ha esaurito il proprio valore. A volte basta cambiare prospettiva per scoprire nuove possibilità. – ha spiegato Greg Goya – Attraverso questa installazione ho cercato di trasformare questa idea in un’esperienza aperta a tutti, creando un dialogo tra arte, città e persone. Quando ho incontrato la visione di Swappie ho riconosciuto la stessa idea che anima questo progetto: guardare oltre ciò che appare superato e immaginare ciò che può ancora diventare».

La collaborazione con Swappie per i dieci anni dell’azienda

L’intervento di Firenze ha chiuso il percorso con cui Swappie, azienda specializzata in dispositivi elettronici ricondizionati e fondata in Finlandia nel 2016, ha celebrato il proprio decimo anniversario attraverso una serie di iniziative in Italia. «Con Greg Goya abbiamo trovato un partner capace di interpretare questa visione attraverso un linguaggio autentico, immediato e coinvolgente, trasformando il concetto di seconda possibilità in un messaggio che va oltre la tecnologia e parla di possibilità, cambiamento e nuovi inizi», ha dichiarato Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia.

Nell’installazione, la seconda possibilità assume due forme diverse. L’iPhone ricondizionato torna a fare il telefono. La cabina, invece, torna a occupare un posto nella città proprio perché qualcuno le ha trovato un altro uso.

Foto di Ufficio Stampa