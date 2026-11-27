Il 4 dicembre Marco Adamo realizzerà ‘Passione e Identità’ al centro sportivo Pino Daniele. La performance inaugura Arte e Rinascita, un progetto che porterà opere di artisti italiani e internazionali in diversi luoghi della città.

La prima opera di Arte e Rinascita nascerà davanti al pubblico, in un centro sportivo. Venerdì 4 dicembre 2026, alle 11, Marco Adamo dipingerà dal vivo Passione e Identità al Pino Daniele di Caivano, nell’area un tempo occupata dal centro Delphinia. La mattinata fa parte delle celebrazioni per i cento anni della SSC Napoli e incrocia la storia di una squadra cittadina che ha già superato il secolo di vita, la Boys Caivanese.

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Marco Adamo dipinge dal vivo al centro sportivo Pino Daniele

Con l’action painting il gesto con cui si dipinge è parte dell’opera. A Caivano il pubblico potrà seguire quel gesto mentre la tela prende forma. È il punto d’incontro tra pittura e sport da cui parte la curatrice Ariadne Caccavale, che ha scelto Adamo per aprire un progetto pensato anche per coinvolgere i più giovani. «Il calcio ha una grammatica semplice e intuitiva, con regole chiare, trasversali rispetto ai limiti linguistici, culturali e geografici: questo lo rende accessibile a ogni livello sociale, culturale ed economico, in sostanza un linguaggio universale in grado di far coesistere individui di origini, estrazione ed età differenti, coesi in quel rituale laico che è la partita», spiega Caccavale.

All’appuntamento della mattina, per il quale è annunciata la presenza dei fotografi ufficiali del Napoli, seguirà un approfondimento sul percorso di Adamo e su come sia arrivato alla pittura. Alle 16 l’artista tornerà a dipingere dal vivo. La tela realizzata durante questa seconda performance sarà donata al centro sportivo.

Dal centenario del Napoli alla storia della Boys Caivanese

La ricorrenza del Napoli offre l’occasione per raccontare una storia calcistica che a Caivano ha una sua cronologia. La Boys Caivanese fu fondata nel 1908 da un gruppo di intellettuali del luogo ed è una delle più antiche società dilettantistiche della Campania. Nella stagione 2026/27 è iscritta al girone A dell’Eccellenza.

Anche la scelta del luogo racconta un passaggio della storia recente della città. Il centro sportivo Pino Daniele sorge nell’ex area Delphinia, recuperata con un intervento statale sollecitato anche da don Maurizio Patriciello. Oggi la struttura è gestita da Sport e Salute, con la direzione tecnico-sportiva del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, e ospita quattordici discipline su una superficie di oltre 10.600 metri quadrati.

Le prossime tappe di Arte e Rinascita a Caivano

Promosso dal Comune di Caivano, guidato dal sindaco Antonio Angelino, con l’assessore alla Cultura Raffaele Marzano, Arte e Rinascita si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione con l’adesione all’Art Bonus. Il progetto, curato da Ariadne Caccavale e sostenuto fin dalle prime fasi dall’imprenditrice Nicoletta Cappuccitti, titolare dello spazio Stile Raro a Caserta, si svilupperà nell’arco di un anno. Le sedi e gli artisti delle prossime installazioni saranno annunciati di volta in volta.

Il filo che legherà le opere sarà lo studio dei luoghi in cui verranno presentate. A Caivano questo significa fare i conti con storie diverse, dalla lavorazione della canapa e del grano, sviluppatasi già durante la dominazione spagnola, alla devozione per la Madonna di Campiglione, celebrata in una festa che dai carri addobbati è arrivata alle luminarie e agli spettacoli pirotecnici. Per la prima tappa si è scelto il calcio, mettendo nello stesso quadro la storia centenaria del Napoli e quella, ancora più lunga, della squadra di casa.

Foto: Ufficio Stampa