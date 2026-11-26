Dal 5 al 15 dicembre 2026 otto concerti di Natale animeranno Pantheon, Castel Sant’Angelo e le case museo di Roma con musica sacra, jazz e canzone d’autore tra collezioni e capolavori.

Dal 5 al 15 dicembre 2026 Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, diretti da Luca Mercuri, propongono Musica&Musei, una rassegna di otto concerti di Natale che intreccia musica e patrimonio culturale nelle principali sedi museali della Capitale.

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A cura di Anna Selvi, il programma attraversa generi e atmosfere: dalla musica sacra al jazz, dalla canzone d’autore ai repertori natalizi, trasformando ogni museo in uno spazio d’ascolto privilegiato.

Otto appuntamenti tra case museo, Pantheon e Castel Sant’Angelo

Il 5 dicembre (ore 17.30) la rassegna si apre alla Casa Museo Mario Praz con Dario Guidi e Un’altra Vita – Arpa e Voce, viaggio nella canzone d’autore italiana tra voce e arpa celtica. Il 7 dicembre (ore 17.30) alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi il Trio Amadei – con Liliana, Antonio, Marco Amadei e Anna Senatore – propone un Concerto di Natale tra tradizione e riletture.

L’8 dicembre (ore 17.30) il Trio Amadei sarà protagonista al Pantheon con Suoni di Luce – Musica Sacra per Violino, Violoncello e Pianoforte, un percorso tra pagine classiche e sacre. Il 9 dicembre (ore 17.30) a Castel Sant’Angelo è la volta dell’Alba Armengou Trio con Blancos y Grafitos, tra tromba, voce, chitarra e percussioni.

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L’11 dicembre (ore 18.00) il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali ospita il Quintetto Colosseo con Christmas Brass, mentre il 12 dicembre (ore 12.00) a Casa Pasolini il soprano Cinzia D’Astola Perroni e l’arpista Brian Meloni Lebano presentano Natale di Muse e Leggende, tra mito, sacralità e tradizioni musicali.

Finale in jazz al Museo Giacomo Manzù e info pratiche

La chiusura è affidata al concerto Jazz, Classica e altro dello Ialsax Quartet, in programma il 15 dicembre (ore 17.30) al Museo Giacomo Manzù di Ardea: quattro sassofoni per esplorare repertori e generi differenti in dialogo con le opere del maestro.

La partecipazione ai concerti non prevede costi aggiuntivi rispetto al normale biglietto di ingresso ai musei, ove previsto. Per il concerto a Castel Sant’Angelo i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma ticketing di Coopculture selezionando la formula museo + concerto, mentre per gli altri appuntamenti è possibile acquistare i biglietti tramite il portale Musei Italiani o l’app “Musei italiani”.

Foto: Ufficio Stampa