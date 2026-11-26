Ne ‘La grande illusione’, Nicolò Tomaini riprende uno dei numeri più famosi della magia da palcoscenico e inserisce il volto di Jeffrey Epstein là dove ci aspetteremmo di vedere la seconda metà del corpo dell’assistente. L’opera è stata segnalata all’indomani del 25 novembre.

Il numero lo conosciamo. Una donna si sdraia, il mago la sega a metà e il pubblico aspetta di vederla ricomparire intera. Nell’installazione di Nicolò Tomaini al Politecnico di Milano la scena si ferma prima del sollievo finale. Da uno dei due tavoli emerge il volto di Jeffrey Epstein. L’opera si intitola La grande illusione e per capire perché quell’accostamento funzioni bisogna guardare a come è costruito il numero, prima ancora che al caso di cronaca.

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Ne La grande illusione, Nicolò Tomaini riprende il celebre numero illusionista della donna divisa in due: il corpo dell’assistente diventa dunque oggetto di intrattenimento. Da uno dei due tavoli emerge il volto di Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense il cui caso è diventato emblematico dell’intreccio tra sfruttamento sessuale, potere e privilegio.

È la presenza di quel volto a cambiare il significato della scena. Tomaini accosta un’immagine familiare dello spettacolo, quella di un corpo femminile messo a disposizione del pubblico per stupirlo, a una vicenda in cui il potere e il privilegio sono legati allo sfruttamento di ragazze minorenni.

L’opera all’indomani del 25 novembre

La segnalazione dell’installazione arriva il giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La vicinanza al 25 novembre offre una chiave di lettura per una scultura che prende un’immagine familiare e la rende difficile da guardare con la stessa leggerezza. Nel numero di magia ci chiediamo come abbia fatto l’illusionista. Qui la domanda resta sulla donna, sul ruolo che le è stato assegnato e su quanto poco ci sorprenda, all’inizio, trovarla lì.

Il rapporto tra ciò che vediamo e il modo in cui impariamo a guardarlo attraversa anche altri lavori di Tomaini. A Milano, fino all’8 gennaio 2027, Prometeo Gallery presenta La Realtà Attraverso, un progetto espositivo che accosta la sua ricerca a quella di Mario Schifano. La mostra esplora il modo in cui i mezzi di comunicazione, dalla televisione ai social, intervengono sulla nostra percezione della realtà. Al Politecnico basta un’immagine da varietà, riconoscibile prima ancora di scorgere il volto di Epstein.

Foto: Ufficio Stampa