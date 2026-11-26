È Luca Grimaldi il protagonista di Art Stop Monti 2026, il progetto che, grazie alla collaborazione tra ATAC e IED, riqualifica attraverso l’arte luoghi significativi della città. E dato che per questa edizione l’artista ha trasformato la terrazza della fermata Cavour della Metro B in un quadro gigante, per saperne di più lo abbiamo incontrato…

Dopo tre anni di pausa, torna a Roma Art Stop, il progetto realizzato dall’Istituto Europeo di Design e ATAC – con il patrocinio dell’Assessorato alla Mobilità e dell’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – che, dal 2007, riqualifica attraverso l’arte contemporanea diversi luoghi della città.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Il pensiero materico di Maria Lai in mostra a Napoli, per «imparare disimparando»

Ideato da Francesco Dobrovich, Art Stop Monti 2026 si sviluppa tra la terrazza e gli spazi interni della fermata Cavour della Metro B. Il progetto, incentrato sul tema del mosaico, comprende l’installazione pittorica Mosaico Vaccino di Luca Grimaldi, realizzata sulla terrazza, e una serie di billboard di artisti under 35, selezionati attraverso un’open call su invito ed esposti nell’ingresso della stazione.

Come ha osservato Dobrovich, coordinatore del Master in Arts Management dello IED, «il mosaico rappresenta l’identità composita della città e del quartiere, uno dei più stratificati di Roma. A Monti ogni elemento, pur mantenendo la propria specificità, contribuisce a costruire un’identità collettiva. Dato che Art Stop stesso è un insieme di persone, linguaggi e professionalità diverse, ho voluto estendere la metafora all’ambito professionale, coinvolgendo gli studenti in un lavoro di squadra e assegnando a ciascuno un ruolo specifico. Un’esperienza che ha permesso loro di toccare con mano come la realizzazione di progetti culturali richieda sensibilità e capacità eterogenee e complementari».

Ad aprire la mostra nella Metro B sono proprio due composizioni grafiche realizzate dai ragazzi del Master IED durante il workshop con Luca Grimaldi. A seguire, per tutto l’anno, i poster degli artisti selezionati si alterneranno ogni tre mesi. Pittore e cofondatore di Post-ex, Luca Grimaldi (Roma, 1985), è stato coinvolto dalla curatrice Giuliana Benassi per intervenire sulla terrazza perché, come ha spiegato lei stessa, «sapevamo che avrebbe affrontato lo spazio come una tela, con un approccio originale e inedito. Inoltre», ha aggiunto Benassi, «la sua pratica, basata su un’estetica frammentata, incontra pienamente il tema del mosaico».

E visto che Luca Grimaldi ha raccolto la sfida interpretando lo spazio come un quadro gigante, siamo andati a trovarlo per approfondire la sua poetica. Una pratica in grado di trasformare ogni sguardo in un’epifania percettiva, offrendo al pubblico una parentesi bucolica nel centro della città.

Intervista a Luca Grimaldi

Com’è nata l’idea per quest’opera che, intitolata Mosaico Vaccino, possiamo definire un quadro ambientale?

«Il lavoro si ispira al paesaggio che precedeva l’urbanizzazione del Rione Monti. Come ci suggeriscono i dipinti antichi, fino al primo Ottocento, l’area nei pressi dei Fori era in gran parte una distesa rurale. Ecco, volevo restituire, con un pizzico di ironia, un po’ di verde alla città».

Cosa vuoi far emergere attraverso il confronto tra la dimensione bucolica e quella urbana?

«Volevo porre l’accento sulla questione della turistificazione di Roma, che al Rione Monti è particolarmente intensa. Così ho pensato di creare una frattura nel tessuto urbano ma, con gentilezza, attraverso il mio linguaggio e il mio immaginario. Mi piacerebbe invitare le persone a rallentare, a riappropriarsi non solo di uno spazio pubblico ma anche di una porzione di tempo privato. Mosaico Vaccino si presenta proprio come una bolla, un cortocircuito – forse un po’ spiazzante – nel ritmo frenetico della vita quotidiana».

In che modo il tema del mosaico incontra la tua poetica?

«Da tempo la mia ricerca è orientata sulla frammentazione, sull’accostamento di pennellate e campiture di colore. In questo caso, per rendere il lavoro leggibile da molteplici punti di vista, ho adottato un modulo che si ripete in dimensioni progressivamente crescenti».

Come hai affrontato il rapporto con uno spazio così particolare e con un pubblico non necessariamente dedito all’arte contemporanea?

«Pur essendomi già misurato con opere pubbliche di grandi dimensioni, lavorare in uno spazio così centrale e frequentato è stato incredibile. Si sono create dinamiche sorprendenti: le persone hanno mostrato partecipazione e curiosità; non solo turisti e visitatori, anche cittadini. I residenti mi hanno accolto nelle loro case per farmi vedere l’opera dalle loro finestre e ogni giorno mi mandano fotografie del work in progress. Per me è stato come aprire il mio studio alla collettività: un’esperienza umana, oltre che artistica, molto gratificante e profonda».

A livello tecnico, come hai affrontato uno spazio così grande in un tempo relativamente breve?

«Avendo sviluppato un occhio, per così dire, architettonico, e trovando affascinante anche l’aspetto di cantiere degli interventi ambientali, mi sono divertito a costruire personalmente gli strumenti di lavoro. In particolare una pennellessa modulare espandibile in larghezza, che mi ha permesso di lavorare su una superficie ampia mantenendo il controllo del gesto».

Art Stop Roma nasce in collaborazione con ATAC e IED, come sono stati coinvolti gli studenti nel progetto?

«Coordinati da Francesco Dobrovich, gli studenti hanno costituito una vera e propria squadra operativa, suddividendosi i compiti tra logistica, produzione e stampa».

Come avete reso partecipe la comunità?

«Abbiamo organizzato un workshop con gli alunni della Scuola elementare Baccarini, in cui io ho proposto il tema e i bambini, seguiti dagli studenti, lo hanno sviluppato nei loro disegni. In seguito, i ragazzi hanno coinvolto gli ospiti del Centro anziani Evergreen, nell’organizzazione della mostra di presentazione dei lavori che si è tenuta proprio lì. Gli studenti hanno poi rielaborato quei disegni in due composizioni grafiche digitali, oggi esposte all’interno della Metro B».

L’invito, allora, è di partecipare, scendendo alla fermata Cavour, per lasciarsi avvolgere dal paesaggio di Luca Grimaldi. Opera che, nelle sue numerose sfaccettature, si può leggere anche come una metafora della società: da vicino composta da singole parti, ma da lontano capace di rivelare un’inaspettata unità.

Foto di Ludovico Andrea D’Auria