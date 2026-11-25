Rockstar Games ha commissionato opere originali a veri street artist per popolare le strade di Vice City. Gli stessi artisti hanno poi dipinto dieci di quei lavori a Wynwood, il quartiere di Miami che ha ispirato Stockyard. Si possono vedere fino al 1° gennaio 2027.

Nell’infinito mondo di GTA VI c’è spazio anche per l’arte: vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in statue e murales e sappiate che, nel gioco, nulla è lasciato al caso. Rockstar Games ha infatti chiamato a raccolta veri street artist per dar vita al connubio colorato delle strade del suo mondo virtuale. Agli artisti è stato chiesto di creare opere originali da inserire nel gioco, dove i loro lavori si incontrano in diversi punti della mappa.

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La notizia è che è possibile ammirare quegli stessi murales a Miami, quella vera. Dieci opere – commissionate per il videogioco di Rockstar Games – sono infatti state dipinte dagli stessi artisti che le avevano ideate a Wynwood, il quartiere che ha contribuito a ispirare Stockyard, la zona di Vice City in cui il gioco riprende la cultura della street art cittadina. Prima Rockstar ha guardato ai muri di Miami per costruire la sua città immaginaria. Poi ha chiesto agli artisti di riportare in strada le opere nate per lo schermo.

Il progetto è stato annunciato il 13 ottobre 2026 da Wynwood Walls, il museo all’aperto fondato nel 2009 da Tony Goldman, insieme a Rockstar Games. I dieci murales sono arrivati in anticipo rispetto all’uscita di Grand Theft Auto VI, il 19 novembre, e resteranno visibili fino al 1° gennaio 2027. Dei dieci murales, quello di Tristan Eaton si trova nell’area espositiva all’aperto di Wynwood Walls. Gli altri nove sono sparsi per le strade del quartiere.

Chi ha dipinto i murales di GTA VI a Miami

A produrre i murales a Wynwood è stata Goldman Global Arts. Tra gli artisti ci sono due nomi della scena di Miami, ATOMIK e Tatiana Suarez, insieme ad Askew One, DENIAL, FAILE, Gons e Audet, Lady AIKO, Queen Andrea, Ron English e Tristan Eaton. I loro lavori compaiono anche in diversi punti del mondo di GTA VI. Nel gioco si incontrano inoltre opere di altri street artist e tatuatori selezionati da 1XRUN, agenzia creativa e produttrice di arte pubblica con sede a Detroit.

La disposizione dei murales a Miami dice qualcosa del progetto. Wynwood Walls ospita l’opera di Eaton, mentre il resto del percorso si fa per strada. È lì che il passaggio dallo schermo alla città diventa più evidente. Nel gioco si incontra un murale mentre si sta andando da qualche altra parte. A Wynwood può succedere la stessa cosa, anche a chi di GTA VI conosce soltanto il nome. Il museo ha portato fuori dal gioco quelle immagini anche in un altro modo. Con The Art of Vice City ha messo in vendita una collezione di abbigliamento e accessori basata sulle opere realizzate per GTA VI da quindici artisti.

Che cosa resta a Wynwood dopo il lancio

Il 1° gennaio finirà il percorso dei dieci murales. La parte dell’accordo che riguarda chi vive a Miami ha tuttavia tempi più lunghi. Grazie alla partnership con Rockstar, i residenti della contea di Miami-Dade possono entrare gratuitamente a Wynwood Walls fino al 2028. Per accedere basta presentare al Welcome Center un documento con foto che riporti un indirizzo nella contea e attivare un’iscrizione digitale.

La gratuità dà accesso a un museo che cambia nel corso dell’anno. Il complesso ospita oltre 35 murales e 10 sculture, oltre alle mostre al chiuso della Goldman Global Arts Gallery. Sono comprese anche le attività con la vernice spray e le occasioni di incontrare gli artisti al lavoro nell’ambito del programma di residenze. Per i visitatori da fuori contea, il comunicato indica un biglietto da 12 dollari per gli adulti, riduzioni per alcune categorie e ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

«Anche quando Wynwood Walls è passato dall’essere un tesoro del quartiere a una destinazione internazionale, questa comunità è rimasta il nostro punto di riferimento», ha dichiarato Jessica Goldman Srebnick, direttrice e curatrice del museo. È un legame che si vede nei due tempi dell’accordo con Rockstar. Le opere nate per GTA VI resteranno sui muri di Wynwood fino al 1° gennaio 2027. Quando quei muri cambieranno di nuovo, chi vive nella contea di Miami-Dade potrà ancora entrare gratis al museo, fino al 2028.

Foto: We ♥ Vice City, il murale di Queen Andrea nato per GTA VI e dipinto a Wynwood, Miami. Foto @samchrme / Portal Viciados.