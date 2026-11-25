Dal 27 novembre al 3 dicembre 2026 Roma propone mostre, visite guidate, laboratori, incontri e percorsi immersivi tra musei, siti archeologici e realtà aumentata per scoprire la città.

Dal 27 novembre al 3 dicembre 2026 Roma Capitale, attraverso l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, propone un fitto calendario di appuntamenti tra nuove mostre, incontri editoriali, visite guidate e percorsi immersivi dedicati alla storia e all’arte della città.

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Nuove mostre tra Villa Borghese e Trastevere

Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese apre la monografica Lee Gil Rae: The Road to Eternity from Millennium Pine Tree, dedicata al maestro della scultura contemporanea coreana, in dialogo con l’identità visiva di Roma e visitabile fino al 28 febbraio 2027.

Dal 2 dicembre il Museo di Roma in Trastevere ospita Amore mio, progetto fotografico di Valentina Vannicola nato da un laboratorio partecipato con giovani donne rom dell’insediamento di Salone, in mostra fino al 7 marzo 2027.

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Nel fine settimana la Serra Moresca di Villa Torlonia accoglie un laboratorio di calligrafia a cura dell’Istituto Confucio di Sapienza Università di Roma, collegato alla mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo al Casino dei Principi, con prenotazione obbligatoria.

Il ciclo Libri al Museo fa tappa al Museo Civico di Zoologia con la presentazione de L’Airone bianco, mentre al Museo delle Mura l’artista Marina Baciocchi guida il pubblico nella mostra Correnti Sotterranee. Le stratificazioni del tempo e della memoria. Al Museo di Roma di Palazzo Braschi prosegue inoltre il ciclo Roma Racconta con una conferenza dedicata alla storia urbana di Valle Aurelia.

Programma aMICi e Archeologia in Comune

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale, il ciclo aMICi propone attività gratuite per i possessori di Roma MIC Card: tra queste l’incontro Sacro e profano a Roma nei dipinti di Palazzo Braschi al Museo di Roma e l’appuntamento al Museo di Casal de’ Pazzi Donne e preistoria: immaginario e realtà, dedicato al ruolo femminile nelle società preistoriche.

Il progetto Archeologia in Comune offre tre itinerari alla scoperta del patrimonio archeologico cittadino: una visita al Sepolcro degli Scipioni lungo l’Appia Antica urbana, una passeggiata sul Monte Testaccio tra le testimonianze dell’antico porto fluviale e una visita alla Villa di Massenzio con il suo circo, il palazzo e il mausoleo dinastico.

Percorsi immersivi all’Ara Pacis e al Circo Massimo

Tra le esperienze più spettacolari tornano gli appuntamenti serali con L’Ara si rivela al Museo dell’Ara Pacis, dove un videomapping dinamico restituisce colori e dettagli originari dei rilievi, e la Circo Maximo Experience al Circo Massimo, che grazie a visori 3D e realtà aumentata permette di esplorare il sito in diverse epoche storiche, con narrazione disponibile in più lingue.

Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione telefonica al numero 060608, mentre informazioni aggiornate su modalità di accesso, orari e tariffe sono disponibili sui portali del sistema Musei in Comune e della Sovrintendenza Capitolina.

Foto: Ufficio Stampa