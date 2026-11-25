Il 27 novembre 2026 alla Sapienza di Roma lo storico dell’arte Daniele Radini Tedeschi presenta il volume ‘Bosch. Una rilettura iconologica’, viaggio tra simboli, tarocchi, eresia e visioni apocalittiche.

Il 27 novembre 2026, alle ore 11, l’aula multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza ospita la presentazione del volume Bosch. Una rilettura iconologica di Daniele Radini Tedeschi. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, propone una nuova chiave di lettura dell’opera del maestro fiammingo, tra simbologie complesse, visioni apocalittiche e inquietudini dell’uomo moderno.

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Simboli, tarocchi e visioni tra dannazione e salvezza

Nel volume Radini Tedeschi indaga il mondo selvatico e fantastico di Bosch, popolato da ranocchie, uccelli, mostri e creature ibride sospese tra umano e animale. Navi di folli e giardini di lussuriosi diventano scenari in cui si confrontano vizi e virtù, sogni e paure, in un continuo rimando ai temi di dannazione e salvezza. Attraverso un’analisi attenta ad alchimia, cabala e folklore fiammingo, l’autore ricostruisce un panorama culturale tripartito, ai limiti dell’eresia, permeato di richiami alla mistica e all’iconografia dei tarocchi diffusa nell’Europa del tempo.

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Il libro e il profilo di Daniele Radini Tedeschi

Pubblicato da Start edizioni, il volume si articola in una sezione saggistica seguita da un glossario di simboli estratti dai dipinti di Bosch e analizzati singolarmente. Radini Tedeschi, tra i principali specialisti dell’arte del Cinquecento e Seicento, affianca alla ricerca scientifica un’intensa attività divulgativa, anche televisiva, e un percorso curatoriale che lo ha portato a collaborare con istituzioni come il Metropolitan Museum of Art, il MoMA di New York e la Biennale di Venezia.

Relatori e dettagli dell’incontro

L’appuntamento, introdotto da Sergio Rossi (Università La Sapienza), prevede gli interventi di Tania De Nile (Università Tor Vergata) e Marco Bussagli (Accademia di Belle Arti di Roma), studiosi di riferimento per la pittura fiamminga, l’iconologia e la storia dell’arte moderna e contemporanea. La presentazione si svolge nell’aula multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in Piazzale Aldo Moro 5, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Foto: Ufficio Stampa