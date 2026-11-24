Da un esame di statistica andato male all’apertura di una galleria d’arte contemporanea a Roma, fino all’acquisizione del patrimonio del Museo Fermo Immagine di Milano. Ada Egidio si racconta tra arte emergente, collezionismo, istinto e il successo di ‘Cash or Trash’.

Prima di aprire una galleria d’arte contemporanea a Roma nel 2004, Ada Egidio studiava economia. A cambiare il corso della sua vita furono un esame di statistica andato male e un viaggio a Parigi che doveva durare poche settimane, trasformandosi poi in un soggiorno di due anni. Figlia di due collezionisti, Ada ha fatto della passione per l’arte e per gli oggetti una professione, muovendosi tra antiquariato, modernariato, design e luxury vintage.

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Al grande pubblico è nota soprattutto per la sua partecipazione a Cash or Trash, mentre una delle sue più recenti acquisizioni riguarda un patrimonio di circa 250mila manifesti cinematografici provenienti dal Museo Fermo Immagine di Milano, oggi trasferiti a Roma. Con lei abbiamo parlato di arte emergente, di collezionismo, del valore degli oggetti e di quanto conti, ancora oggi, l’istinto.

Come nasce la tua passione per l’arte e come sei arrivata ad aprire una galleria a Roma?

«Ho avuto la fortuna di avere due genitori collezionisti che poi, per quanto avevano comprato, hanno deciso di aprire un negozio perché non sapevano più dove mettere le cose. Io studiavo economia e a un certo punto, siccome mi hanno bocciato all’esame di statistica, mio padre mi ha detto: Senti, vai in Francia, a Parigi, fatti qualche settimana, così impari la lingua, stacchi la testa dallo studio, poi torni e ricominci.

Sono tornata dopo due anni totalmente innamorata, in balia dell’arte in tutte le sue forme. Anche perché i miei genitori mi hanno sempre portato a vedere mille mostre. Per loro l’unica spesa valida era la cultura, quindi mi hanno sempre fatto vedere di tutto e di più. Se io chiedevo libri d’arte, corsi sull’arte, per loro era sì. Non un paio di scarpe in più, ma cento mostre sì. Anche se chiedevo di rivedere la stessa mostra».

Come hanno reagito alla tua decisione di lasciare gli studi di economia?

«Ho avuto la fortuna di conoscere a Parigi dei personaggi molto interessanti e, quando sono tornata, ho guardato i miei genitori e ho detto loro: Benissimo, io non voglio fare economia, voglio aprire una galleria d’arte contemporanea. Non mi hanno detto: Sei una pazza, e fu già una fortuna! Avevo fatto alcuni lavori totalmente diversi, per cui mi hanno detto: Ti aiutiamo ad avviarla. Se tra un anno, però, non vai bene, chiudi e finisci l’università.

Ho aperto nel 2004 Collezionando Gallery, ora ho 43 anni e sono ancora qua. L’arte è stata il mio primo grande amore. Non so spiegarti a parole l’emozione che provo nel vedere determinate opere, ma alcune mi fanno piangere, mentre altre mi rendono euforica. È un linguaggio non verbale che secondo me un po’ tutti abbiamo con un’opera d’arte. E lo trovo bellissimo».

Hai iniziato con gli illustratori statunitensi e hai sempre avuto una particolare attenzione per gli artisti emergenti. Cosa ti affascina di questo segmento del mercato, che è anche uno dei più rischiosi?

«Ho iniziato con illustratori americani che disegnavano i racconti sul Saturday Evening Post, Cosmopolitan, Life. Mi piaceva questa idea che un racconto venisse anche narrato in immagini. Amo l’arte emergente perché non se la fila nessuno. Credo che ci sia una responsabilità importante nel trattarla: noi italiani, se pensiamo all’arte, abbiamo avuto i massimi maestri. Tecnicamente abbiamo avuto un’eccellenza che ormai non è più possibile superare. Forse si può raggiungere, ma superare no. Abbiamo dei temi sociali, però, che sono molto diversi tra loro. Quindi credo che ci siano persone molto interessanti che possano sviluppare questi argomenti attraverso l’arte».

È anche il motivo per cui ami tanto la street art?

«Sì, amo che si possa avere un museo a cielo aperto e non a pagamento, per strada, che sia fruibile a tutti. Ci sono poi degli artisti strepitosi nel panorama contemporaneo. Amo che sia un’arte accessibile, perché credo che l’arte non debba essere solo d’élite. È per una nicchia d’intelligenza, cioè bisogna avere un certo tipo di cultura, ma non è giusto che sia necessario avere per forza tantissimi soldi per avere un’opera in casa. Credo che l’arte debba poter essere avvicinata e avvicinabile da tutti, perché è un mezzo di comunicazione fondamentale che aiuta. È anche terapeutica».

Quanto hai visto cambiare Roma, da un punto di vista artistico, in questi vent’anni?

«Mi sono trovata benissimo proprio perché Roma è particolarmente pop e io amo l’arte pop. È un territorio molto complesso perché abbiamo l’arte a iosa, ma noi italiani non ci rendiamo conto di essere circondati da una quantità di bellezza sconvolgente. Inoltre, non la trattiamo benissimo. Quindi credo che per gli artisti sia un terreno molto difficile. È comunque cambiato perché i collezionisti di una certa età non si affidano più all’emergente, non c’è questa tendenza a investire nell’arte emergente. I collezionisti giovani purtroppo non hanno ancora la conoscenza, passami questo termine, di non seguire la moda, ma seguire un’emozione, un istinto. E quindi gli emergenti faticano un po’. Non è però solo Roma, succede un po’ in tutta Italia, anche se Milano ha un occhio più aperto sul mondo».

Cosa offre invece Roma alla creatività di un artista?

«Roma poi a un certo punto ti accoglie, ti dà mille stimoli. È una città talmente grande che a volte ha un background che può andare da Bangkok a Londra, a Parigi, passando per Napoli e Palermo. E questo è divertente, perché stimola la creatività di un artista. Però devo ammettere che non è una vita facile per gli artisti e non lo è per noi galleristi, perché siamo sotto una pressione importante».

I tuoi genitori erano appassionati di manifesti. Di recente hai acquisito il contenuto del Museo Fermo Immagine di Milano: quanto c’è di personale in questa scelta?

«Mio padre era un grande collezionista, e le sue collezioni rispetto a quelle di mia madre erano diverse. Tuttavia, i miei genitori si sono incontrati e innamorati perché mio padre collezionava l’America degli anni ’50, quel cinema, quella musica e tutto quel mondo. Mia madre invece collezionava il viaggio. La cosa che li accomunava è che entrambi i settori sono ricchi di manifesti, quindi casa mia ne era piena.

Io ho perso mio papà tre anni fa e mi ha lasciato una passione per determinate cose. Ho avuto la fortuna di conoscere gli eredi del Museo del Manifesto che si chiamava Fermo Immagine, perché poi è stato chiuso, e che si trovava a Milano. Sono stati carinissimi con me, perché si sono talmente invaghiti del mio amore per il cinema che a un certo punto ci siamo aspettati a vicenda. Sono riuscita a rilevare tutto il contenuto del Museo e l’ho portato a Roma».

Di quanti manifesti parliamo?

«Ora mi trovo con una quantità spropositata di manifesti, tipo 250.000. Vanno dal cinema muto al cinema attuale, e puoi vedere chiaramente un cambiamento artistico. La cosa che mi fa impazzire del cinema è che ti racconta uno spaccato di storia in immagini, dove ognuno di noi si può immedesimare in un personaggio. Dalla guerra alla storia d’amore, all’approccio a una malattia, alla scoperta di un artista, a tante storie di artisti: io amo il cinema perché è un’altra forma d’arte meravigliosa. In più i manifesti venivano dipinti».

Hai già immaginato cosa farne?

«Te lo comunicherò, lo prometto. Anche perché ancora non l’ho capito manco io, eh. Però intanto ce l’ho. Un disastro, ho fatto un disastro».

Ti aspettavi che un programma come Cash or Trash potesse far emergere una passione così diffusa per l’antiquariato e il collezionismo?

«Io sono scioccata, non me lo aspettavo! Gli oggetti hanno un potere molto forte perché sono un mezzo che fa conversare le persone in una maniera molto amabile. Tolgono molte sovrastrutture. Spesso si ha l’imbarazzo di parlare con qualcuno, però se c’è un oggetto di mezzo, la scoperta di un mobile, di una data, l’argomento di conversazione è facilissimo. Il programma ha fatto tanto perché ha avvicinato i più a un mondo che magari non avrebbero mai considerato.

Ed è bello vedere che adesso anche i bambini fanno delle cose assurde. Il figlio di una mia amica un giorno mi ha mandato un video dicendomi: Zia, guarda, ho una cosa sotto il telo, quanto vale?. L’ha scoperto ed era la nonna. Ora, non ha colto esattamente l’essenza del programma, però il concetto di base c’era. I bambini sono speciali, mi divertono molto. In generale, però, incontro un sacco di persone che mi dicono sempre: Bello perché ci avete avvicinato a un mondo che non avrei mai considerato».

Qual è, secondo te, il valore aggiunto del programma?

«Secondo me è un programma leggero ma mai superficiale. In più noi parliamo di cose anche impegnative, perché magari ci passano tra le mani oggetti di guerra, oggetti su movimenti politici impegnativi… noi cerchiamo di coglierne la parte storica senza che ci sia uno schieramento. E, a proposito del valore storico, le azioni brutte hanno comunque agito sul corso della storia, così come l’arte brutta e i film brutti, quindi vanno comunque raccontati».

Nel frattempo come sono cambiati i gusti dei collezionisti?

«È cambiato anche il collezionismo, così come la passione che avevano le persone: prima andava tanto l’antiquariato, adesso l’antiquariato sta soffrendo. C’è più spazio per il modernariato, il design, ma è ciclico, quindi io sono sempre fiduciosa».

Quando acquisti un oggetto o un’opera d’arte, quanto ti affidi all’istinto e quanto alle logiche del mercato?

«All’inizio contava il mercato, adesso conto io perché ho scoperto negli anni, lavorando, che le cose che compro perché ne sono innamorata le propongo in una maniera diversa. Quindi non faccio il compitino di chi ti deve raccontare un oggetto, lì sarei meramente una venditrice. Io mi innamoro degli oggetti e quindi quando li vendo, li vendo con la passione di un pezzo che io ho in casa o che magari volevo».

Com’è, allora, casa tua?

«La cosa che fa molto sorridere è che chi viene poi a casa mia vede che è uguale al negozio. Io e mia madre abbiamo creato un negozio identico a casa: abbiamo il salotto, abbiamo l’angolo del tè. È un po’ strano il nostro mondo, quindi serve un salotto d’incontro. Ripeto che per me è fondamentale il mio istinto, perché bisogna raccontare con passione. Però il grande Leo Castelli diceva che ogni anno devi comprare un oggetto che trovi orrendo perché sarà il primo che venderai. E io lo faccio ogni anno, ne compro più di uno».

Quindi, a proposito di oggetti orrendi: quante bambole hai?

«Allora, ti confesso una cosa: io le detesto veramente, la gente non ci crede. Me le portano in regalo. Una signora la settimana scorsa mi ha portato quello che per me era un energumeno, invece era una bambina: altezza quasi naturale, bimba della seconda elementare, quindi 1,10 metri, con i ricci e gli occhi di vetro. Ecco, io sto partendo per una fiera e la porto lì. Se la vendo, vi giuro che potrei iniziare ad amarle, ma mi sento male a vederla e quindi l’ho tutta coperta. Le copro la faccia, una cosa terribile».

Pensavo che l’oggetto orrendo che compri ogni anno fosse proprio una bambola.

«No, ho fatto di peggio, credimi. Ho fatto di peggio!».