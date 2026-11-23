Il Museo delle Terme di Traiano a Roma amplia il calendario delle visite guidate: nuovi turni per singoli e gruppi per scoprire galleria sotterranea, grande esedra, Città Dipinta e Grande Mosaico.

A pochi mesi dall’apertura, il Museo delle Terme di Traiano si conferma tra i luoghi più apprezzati e visitati di Roma, con oltre 3.500 ingressi registrati. Il percorso di visita recentemente realizzato grazie ai fondi PNRR – Caput Mundi, che comprende la galleria sotterranea e la grande esedra delle Terme di Traiano, continua ad attirare un pubblico numeroso e curioso di riscoprire questo sito archeologico appena restituito alla città.

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Calendario ampliato per singoli e gruppi

Per rispondere alle numerose richieste e ampliare le opportunità di accesso al complesso, dal 23 novembre il calendario delle aperture si arricchisce di nuove giornate dedicate a pubblici diversi. Il giovedì sarà riservato ai visitatori singoli, mentre il venerdì sarà dedicato ai gruppi organizzati, che andranno ad aggiungersi alle giornate già previste, aumentando così le possibilità di prenotazione e visita.

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Un percorso tra affreschi, mosaici e nuove scoperte

Il pubblico potrà continuare a esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Colle Oppio, dove sono custoditi il celebre affresco della Città Dipinta, il monumentale Grande Mosaico e le più recenti scoperte emerse dagli scavi archeologici condotti durante il progetto di restauro e valorizzazione. L’itinerario permette di immergersi nella storia delle Terme di Traiano, tra ambienti sotterranei, architetture monumentali e apparati decorativi di straordinario pregio.

Restano invariate le modalità di accesso: gli ingressi avverranno esclusivamente con visita guidata, in gruppi contingentati, per garantire la migliore esperienza di fruizione e la tutela delle delicate testimonianze archeologiche conservate nel complesso. Le prenotazioni seguiranno le procedure già in vigore e possono essere effettuate tramite Call Center 060608 per i gruppi oppure online, per i singoli visitatori, sul sito della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dove è disponibile anche la pagina dedicata alle visite guidate al criptoportico delle Terme di Traiano.

Foto: Ufficio Stampa