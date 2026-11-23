Il 25 novembre ai Musei Nazionali del Vomero ingresso gratuito per le donne, nuove panchine rosse e tre visite guidate tematiche tra Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo e Certosa di San Martino.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre i Musei Nazionali del Vomero di Napoli aprono gratuitamente le porte a tutte le visitatrici. Il nuovo polo museale, che riunisce Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino, sceglie di trasformare la memoria delle vittime in un gesto concreto di accoglienza e riflessione condivisa.

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Panchine rosse e memoria delle vittime

Nel Giardino delle donne della Certosa di San Martino dal 2021 è collocata una panchina rossa dedicata a Ornella Pinto, vittima di femminicidio e figlia di un dipendente del museo. Un’altra panchina rossa accoglie i visitatori all’ingresso di Castel Sant’Elmo e una terza sarà presto installata anche nel Parco della Floridiana, luogo di passeggiate e meditazione. La direttrice Almerinda Padricelli sottolinea come questi segni vogliano ricordare ogni giorno non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica, economica e verbale subita da un numero ancora altissimo di donne.

Le panchine rosse diventano così un monito permanente a non dimenticare le donne uccise e un invito rivolto all’intera comunità a promuovere un cambiamento culturale profondo, capace di contrastare discriminazioni, stereotipi e linguaggi d’odio.

Nella stessa giornata i Servizi Educativi dei Musei Nazionali del Vomero propongono un percorso in tre tappe, pensato per valorizzare storie ed esperienze femminili nel corso dei secoli. Alle 10.30 a Villa Floridiana è in programma la visita “Fragile come porcellana – Lucia, non Regina”, che ripercorre la vicenda di Lucia Migliaccio e della villa a lei dedicata, intrecciandola con le collezioni di porcellane del museo Duca di Martina per riflettere su invisibilità, preziosità e fragilità della condizione femminile.

Alle 11.30 il programma si sposta a Castel Sant’Elmo con “Storie di donne fra arte e rivoluzione”, un itinerario che parte dalla Rivoluzione Napoletana del 1799 e dalle figure di Luigia Sanfelice ed Eleonora Pimentel Fonseca, per arrivare al museo Novecento a Napoli e alle artiste che hanno ridefinito il ruolo delle donne nella cultura del XX secolo.

La mattinata si conclude alle 12.30 alla Certosa di San Martino con “Donna se’ tanto grande e tanto vali”, una visita alla chiesa del complesso che mette al centro le figure femminili dell’iconografia cristiana. Attraverso immagini e racconti viene proposta una lettura originaria del messaggio cristiano, in cui la donna è riconosciuta come portatrice di dignità, libertà e grazia.

Partecipazione, biglietti e obiettivi del percorso

L’intero itinerario tra i Musei del Vomero è pensato come un unico momento di memoria e consapevolezza, ma è possibile partecipare anche a una sola delle tre visite guidate. Per ogni tappa è previsto un massimo di 25 partecipanti, con ingresso gratuito per le donne per tutta la giornata del 25 novembre. Attraverso la conoscenza delle storie, delle opere e dei luoghi, il progetto punta a usare la cultura come strumento di educazione al rispetto, alla parità di genere e al riconoscimento della presenza femminile nella società.

Foto: Ufficio Stampa