La sedicesima edizione di Musei in Musica a Roma chiude con oltre 42mila presenze e 130 eventi in 50 luoghi culturali, confermandosi un appuntamento chiave per la partecipazione del pubblico.

La sedicesima edizione di Musei in Musica ha trasformato per una notte Roma in un grande palcoscenico diffuso, con i Musei Civici e numerosi altri spazi culturali aperti dalle 20.00 alle 2.00 e oltre 130 appuntamenti tra concerti, performance e visite speciali.

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Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, la manifestazione ha registrato circa 42.000 presenze complessive, con un incremento di 8.000 visitatori rispetto al 2025 e 5.000 accessi in più solo nel Sistema Musei di Roma Capitale.

Partecipazione del pubblico e luoghi più visitati

Fin dall’apertura simbolica delle 19.30 in piazza del Campidoglio, scandita dal concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, il flusso di visitatori è stato costante fino alle 2.00, con una forte presenza di giovani, famiglie e turisti e un minuto di raccoglimento dedicato a Corrado Augias prima di ciascuna delle circa 130 esibizioni in programma.

Nel sistema dei Musei Civici di Roma Capitale sono stati registrati circa 30.000 visitatori: in testa il Campidoglio, con 8.000 presenze tra concerto inaugurale e visite ai Musei Capitolini, seguito dal Museo di Roma a Palazzo Braschi e dal Museo dell’Ara Pacis, entrambi con circa 4.500 ingressi. Ottimi risultati anche per i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali e per i Musei di Villa Torlonia, con circa 3.000 visitatori ciascuno, e per il Museo di scultura antica Giovanni Barracco, che ha superato i 1.000 ingressi.

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Concerti, performance e università in prima linea

Tra gli eventi più seguiti della serata spiccano gli appuntamenti alla Centrale Montemartini, dove gIANMARIA ha proposto i suoi brani più noti, da Mostro a I suicidi e I bambini, fino al nuovo singolo Senza la tua mano in tasca, seguito dall’esibizione ironica e musicale di Andrea Rivera con uno speciale estratto di Nonsense di me!.

Grande attenzione anche per la creazione site-specific Myth Engine di Charlie Khalil Prince al Museo dell’Ara Pacis, realizzata insieme a Joss Turnball, Olivia Tapiero ed Elshan Ghasimi, che ha coinvolto il pubblico in un percorso immersivo tra coreografia, musica e dialogo con lo spazio museale. Fuori dal circuito dei Musei Civici, la Sapienza Università di Roma ha richiamato oltre 6.000 persone nei suoi spazi museali, mentre Palazzo Esposizioni Roma ha superato i 1.000 visitatori nell’arco della serata.

Numeri e partecipazione confermano Musei in Musica come uno degli appuntamenti più riconoscibili della programmazione culturale cittadina, capace di avvicinare pubblici diversi ai luoghi della cultura e di rafforzare l’idea del museo come spazio aperto, accessibile e vivo fino a tarda notte.

Foto: Ufficio Stampa