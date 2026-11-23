Il 25 novembre a Palazzo Serbelloni quasi l’80% delle opere in catalogo passa in asta per la prima volta. Dai maestri italiani del dopoguerra a Chagall, Miró e Lichtenstein, la vendita racconta il gusto di chi ha collezionato queste opere e incontra un pubblico sempre più internazionale.

Nel 1943 Alberto Burri fu catturato in Nord Africa e finì in un campo di prigionia in Texas. Fu lì che cominciò a dedicarsi con sempre maggiore intensità alla pittura. Tornato in Italia nel 1946, avrebbe dato a un’opera il nome di quello Stato che fu il punto d’inizio della sua carriera artistica. In Texas, del 1952, ci sono sacco, olio, pietra pomice e Vinavil su Cellotex, con un accento di rosso. È lo stesso anno in cui Burri realizza alcuni dei suoi Sacchi e partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia. Il 25 novembre 2026 l’opera va all’asta da Sotheby’s a Palazzo Serbelloni, a Milano, con una stima di 350.000–450.000 euro.

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Quella di Burri è una delle storie che affiorano sfogliando il catalogo della vendita serale di arte moderna e contemporanea. A distinguere l’appuntamento milanese è soprattutto un dato: secondo Sotheby’s, quasi l’80% delle opere in catalogo sarà battuto all’asta per la prima volta. Secondo Sotheby’s, quasi l’80% è al debutto in asta e gran parte della selezione arriva da collezioni private. Ci sono Fontana, Morandi, Melotti e Castellani, ma anche Chagall, Miró, Lichtenstein e Kentridge. Il catalogo offre così uno scorcio su ciò che i collezionisti italiani hanno scelto di tenere accanto ai maestri del proprio Novecento.

Otto opere di Fontana, dal taglio rosso al bracciale

Il nome più rappresentato è quello di Lucio Fontana, con otto opere. Tra i lotti di maggior valore ci sono il Concetto spaziale del 1968, stimato 1,2–1,8 milioni di euro, e il raro taglio rosso fluorescente del 1966, da 1–1,5 milioni. È guardando al resto del gruppo che si capisce tuttavia quanto fosse varia la sua ricerca. Nello stesso catalogo ci sono il Teatrino del 1966 (300.000–400.000 euro), un lavoro a matita e strappo su carta del 1965 (15.000–20.000 euro) e persino un bracciale, Ellisse con fori ‘Concetto spaziale’ (LF/3), stimato 100.000–150.000 euro. Lo spazio che Fontana apre nella tela con un taglio, nel bracciale passa attraverso i fori di un oggetto da indossare.

Alberto Burri, Texas, 1952 (stima €350,000-450,000)

Il 1963 mette accanto due modi molto diversi di lavorare con la luce. Nella Natura morta di Giorgio Morandi, già esposta nella retrospettiva di Palazzo Reale a Milano nel 2023, la luce contribuisce a definire le distanze tra gli oggetti. L’opera è stimata 700.000–1 milione di euro. Nella Superficie bianca di Enrico Castellani, da 400.000–600.000 euro, sono le sporgenze e le rientranze della tela a far cambiare le ombre mentre ci si sposta. Con Faretto di Michelangelo Pistoletto, un quadro specchiante del 1967 da 150.000–200.000 euro, nella composizione finisce anche chi si ferma a guardare.

Chagall e Valdés, gli artisti internazionali accanto al Novecento italiano

Ne La Fête du peintre, dipinta nel 1978 e stimata 280.000–350.000 euro, Marc Chagall compare più volte. Tra galli, capre, fiori e figure sospese, gli autoritratti sembrano appartenere a momenti diversi della sua vita. Il quadro tiene insieme i ricordi dell’infanzia russa e la luce del Mediterraneo. In Perfil en azules y blancos, del 1999, Manolo Valdés fa invece emergere un profilo femminile dalla trama grezza della juta, riprendendo a modo suo le figure di Matisse. L’opera è stimata 200.000–300.000 euro e arriva a Milano dopo due record d’asta ottenuti dall’artista proprio nella sede milanese di Sotheby’s, nel 2023 e nel 2024.

Michelangelo Pistoletto, Bagno turco (stima 15,000-20,000)

«Le opere di Fontana, Burri, Morandi, Melotti e Castellani dialogano qui con artisti come Chagall, Lichtenstein, Miró e Kentridge, restituendo il carattere internazionale delle collezioni italiane e i dialoghi con cui sono state costruite nel corso delle generazioni», spiega Marta Giani, direttrice del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea di Sotheby’s Italia.

Chi compra alle aste milanesi di Sotheby’s

Oggi quello sguardo internazionale si ritrova anche dalla parte di chi fa le offerte. Secondo Sotheby’s, oltre la metà degli acquirenti dell’asta milanese di maggio proveniva dall’estero e più del 56% dei lotti ha superato la stima alta. Rispetto a dieci anni fa, il numero dei partecipanti internazionali alle sue aste a Milano è cresciuto di oltre il 50%, mentre quello dei Paesi rappresentati è aumentato di circa il 52%.

Marc Chagall, La Fête du Peintre, 1978 (stima €280,000-350,000)

Il 25 novembre si vedrà fin dove arriva la domanda per il dopoguerra italiano. Il taglio rosso di Fontana ha una delle stime più alte del catalogo, ma sarà interessante seguire anche opere come quelle di Castellani e Pistoletto, che danno un’idea di quanto quella stagione fosse più ampia delle sue immagini più celebri. Intanto fino a martedì 24 novembre le opere sono esposte al pubblico a Palazzo Serbelloni, in corso Venezia 16. È l’occasione per trovarsi davanti a Texas e vedere da vicino che cosa Burri riuscì a fare con un pezzo di sacco, della pietra pomice e un po’ di rosso.

Foto Preview: Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1966 (stima €1,000,000-1,500,000).