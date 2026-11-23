Dai bagni pubblici trasformati in piccoli gioielli architettonici alle ceramiche di Gio Ponti, l’Art Déco racconta un’epoca in cui la bellezza entrava anche nei gesti più quotidiani. In occasione della prima Art Déco Week, abbiamo incontrato Andrea Speziali, storico dell’arte e presidente di Italia Liberty, per scoprire un patrimonio spesso dimenticato e capire che cosa può ancora insegnarci.

C’era un tempo in cui anche andare dal barbiere poteva significare entrare in un piccolo capolavoro di architettura. A Milano, sotto piazza Oberdan, l’Albergo Diurno Venezia accoglieva i suoi frequentatori tra specchi ovali, poltrone in ceramica e ambienti progettati con una cura che oggi sorprende.

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Era il 1926 e la bellezza non apparteneva soltanto ai musei o ai palazzi aristocratici: entrava nelle stazioni, nei cinema, negli alberghi e persino nei servizi pubblici. A un secolo di distanza, quell’idea di modernità torna al centro della prima Art Déco Week, in programma dal 18 al 24 novembre 2026 con quaranta itinerari guidati in diciannove regioni italiane e sette conferenze online. Il festival, organizzato da Italia Liberty con il patrocinio del Touring Club Italiano, invita a riscoprire un patrimonio architettonico e decorativo che spesso attraversiamo senza riconoscerlo.

A idearlo è Andrea Speziali, storico e critico d’arte nato a Rimini nel 1988, docente al Liceo artistico Volta-Fellini e fondatore e presidente dell’associazione Italia Liberty. Formatasi all’Accademia di Belle Arti di Urbino, la sua ricerca si è concentrata soprattutto sull’architettura tra Otto e Novecento, con studi dedicati a Giuseppe Sommaruga, Silvio Gambini, Matteo Focaccia e Mario Mirko Vucetich. Il suo interesse per il Liberty nasce a Riccione, osservando le ville che raccontano la trasformazione della città in località balneare. Ed è proprio da un villino degli anni Venti, nel quale convivono elementi Liberty e Déco, che prende forma l’idea del nuovo festival.

«Studiando edifici come questo, mi sono chiesto come raccontare al pubblico quel momento di passaggio. Dopo otto edizioni dell’Art Nouveau Week, mi è sembrato naturale farlo con un festival che portasse le persone a vedere le opere nelle loro città».

La prima edizione prende il via il 18 novembre, anniversario della nascita di Gio Ponti, figura centrale del design e dell’architettura italiana del Novecento. Come simbolo Speziali ha scelto la conchiglia, una forma naturale che, attraverso le sue nervature, mostra il passaggio dalle linee sinuose del Liberty alle geometrie dell’Art Déco.

Salone Moresco del Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme in stile Art Déco

Il tesoro nascosto sotto Milano: l’Albergo Diurno Venezia

Quando pensiamo all’Art Déco, l’immaginazione corre facilmente ai grattacieli di New York, al lusso degli anni Venti e alle atmosfere del Grande Gatsby. Eppure anche l’Italia conserva testimonianze straordinarie di quella stagione, spesso lontane dai percorsi turistici più conosciuti.

Abbiamo chiesto a Speziali quale luogo italiano meriterebbe più di tutti di essere riscoperto.

«Scelgo senza dubbio l’Albergo Diurno Venezia, sotto piazza Oberdan a Milano con il sogno ad occhi aperti di rivederlo prossimamente aperto al pubblico. A New York, per vedere il Déco, viene spontaneo alzare gli occhi. L’America è la regina del Déco con una luce felice sulle opere Art Nouveau di Tiffany, doverose ricordarle. A Milano bisogna sapere che cosa c’è sotto i propri piedi».

Il Diurno ha compiuto cent’anni proprio nel 2026. Inaugurato nel gennaio del 1926, offriva servizi che oggi possono sembrare ordinari, ma che all’epoca raccontavano una nuova idea di città e di vita moderna.

«Quando aprì, nel gennaio del 1926, si scendeva per fare un bagno, radersi, farsi sistemare i capelli. E per gesti così comuni si erano pensati specchi ovali, poltrone da barbiere in ceramica, un intero salone».

La lezione, però, continua anche all’esterno, in un dettaglio che molti passanti probabilmente non hanno mai osservato davvero.

«Perfino in superficie c’è qualcosa da scoprire. Le due colonne di piazza Oberdan, che molti avranno preso per semplici ornamenti, servivano a dare sfogo agli impianti del Diurno. È il dettaglio che preferisco. Si doveva risolvere un problema di aerazione e qualcuno si è preoccupato di che cosa avrebbe visto un passante. In quelle due colonne c’è già una lezione di architettura».

È forse questa l’immagine più efficace per comprendere lo spirito dell’Art Déco: un’epoca in cui anche una necessità tecnica poteva diventare un’occasione per creare bellezza.

Dettaglio architettonico Art Déco in una città italiana, foto verticale

Perché l’Art Déco continua ad affascinarci?

L’Art Déco racconta una società innamorata della modernità, della velocità, del progresso e delle nuove possibilità offerte dall’industria. Ma perché, a un secolo di distanza, quelle forme continuano a sedurci? Secondo Speziali, la risposta non sta soltanto nella nostalgia.

«Credo che ci seduca ancora il piacere dell’invenzione. Penso alle ceramiche di Gio Ponti per Richard-Ginori. Ponti prende una figura che sembra uscita da un repertorio classico, la dispone sulla curva di un vaso e ci invita quasi a girargli intorno per vedere come prosegue il disegno».

In quella capacità di trasformare la tradizione in qualcosa di nuovo, Speziali riconosce una delle caratteristiche più interessanti della creatività italiana: «Si poteva amare l’antichità, conoscere il mestiere di chi lavorava la porcellana ed essere, nello stesso momento, modernissimi. È una lezione che sento vicina anche come docente di grafica».

Il segreto, spiega, era anche nella capacità dei progettisti di immaginare gli oggetti nello spazio reale, tenendo conto di come sarebbero stati osservati e utilizzati.

«Un’immagine può essere bellissima sul foglio, ma appena la si porta su un vaso, su un’insegna o sulla facciata di un cinema cambiano la scala, la luce e il punto da cui la guardiamo. I migliori progettisti Déco avevano una straordinaria capacità di immaginare già quel momento. È anche per questo che le loro opere continuano a parlarci».

Abbiamo davvero perso il gusto per il bello?

È una domanda che torna spesso nel dibattito sull’architettura contemporanea, soprattutto sui social, dove il confronto tra gli edifici del passato e quelli di oggi genera discussioni accese.

Guardando le stazioni, gli alberghi, i cinema e gli edifici pubblici degli anni Venti e Trenta, si ha talvolta l’impressione che la bellezza fosse considerata una componente essenziale anche degli spazi più funzionali. Oggi quella stessa attenzione sembra, almeno in alcuni casi, essere passata in secondo piano.

Interno del Cinema Lux di Torino

Ma è davvero così?

«Il gusto per il bello, secondo me, è ancora vivo. Basta vedere quanto si discute in una città quando viene rimossa l’insegna di un vecchio cinema. Magari il cinema è chiuso da vent’anni, ma le persone continuano a darsi appuntamento lì davanti».

Secondo Speziali, dunque, non abbiamo smesso di riconoscere la bellezza. Piuttosto, abbiamo progressivamente ridotto il peso che le attribuiamo nelle scelte progettuali: «Quello che si è indebolito è il peso che diamo a questa sensibilità quando commissioniamo un’opera pubblica. Se devo indicare un passaggio, penso al secondo dopoguerra. Bisognava ricostruire, dare case, scuole e servizi a milioni di persone. Costruire in fretta aveva ragioni serissime. Il problema, a mio avviso, è che in molti casi quella fretta è rimasta un’abitudine».

La questione, però, non può essere risolta con un semplice confronto fotografico tra passato e presente: «Sul confronto che si fa sui social sarei però cauto. Una fotografia premia subito un bel portale e dice pochissimo su come si sta dentro un edificio».

Per valutare davvero la qualità dell’architettura, suggerisce, bisognerebbe partire dall’esperienza delle persone che la abitano.

«Per giudicare una stazione, io comincerei dalla sala d’attesa. C’è luce naturale? Dalla panca si vede il binario? Come sono invecchiati i materiali che ogni giorno migliaia di mani toccano? Anche una stazione costruita oggi può essere bellissima. Te ne accorgi soprattutto quando il treno è in ritardo e in quel luogo devi restare».

Una riflessione che sposta il dibattito dall’estetica alla qualità della vita: la bellezza non coincide necessariamente con la decorazione, ma può nascere anche dall’attenzione per chi utilizza uno spazio.

Dalle ville di Riccione a un francobollo: il Liberty torna a viaggiare

Il lavoro di Speziali per la valorizzazione dell’architettura del primo Novecento ha trovato recentemente anche una forma insolita: un francobollo.

Il 6 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso, nella serie Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano, il primo francobollo italiano dedicato all’Art Nouveau nel nostro Paese, in occasione dell’ottava edizione dell’Art Nouveau Week. A realizzarne il bozzetto è stato proprio Speziali.

«Quando ho disegnato il bozzetto per il primo francobollo italiano dedicato all’Art Nouveau nel nostro Paese, avevo a disposizione pochi centimetri. Ho scelto un volto femminile con un fermaglio tra i capelli. La parte decisiva era la chioma, perché in una ciocca si poteva riconoscere lo stesso movimento che troviamo nel ferro battuto di un balcone o nel tratto di un manifesto di Alphonse Mucha».

Anche la scelta del nome, sottolinea, ha un significato preciso.

«Per me conta molto anche il titolo scelto, L’Art Nouveau in Italia. Siamo abituati a dire “stile floreale”, ma come si spiega, con il solo fiore, un palazzo di Giuseppe Sommaruga? Parlare di Art Nouveau permette di riconoscere agli artisti italiani il posto che spetta loro dentro una vicenda europea».

Il francobollo è accompagnato da materiali filatelici, tra cui un bollettino illustrativo, una cartolina con annullo di Rimini e una busta del primo giorno di emissione. Ma per Speziali il suo valore sta soprattutto nella capacità di raggiungere un pubblico nuovo.

«Quel disegno può finire in una collezione, certo, ma può anche viaggiare su una lettera e arrivare a casa di qualcuno che il Liberty deve ancora scoprirlo».

Un principio che guida anche le iniziative di Italia Liberty: portare la conoscenza del patrimonio fuori dai luoghi specialistici, rendendola parte dell’esperienza quotidiana.

Art Déco Week 2026: quaranta itinerari per riscoprire l’Italia

Dal 18 al 24 novembre, la prima Art Déco Week attraversa diciannove regioni con quaranta visite guidate e sette conferenze scientifiche online. Il programma mette in dialogo l’Art Déco con il tardo Liberty, l’eclettismo, il Novecento e il Razionalismo, invitando il pubblico a osservare le trasformazioni dell’architettura italiana tra le due guerre.

A Milano, uno degli itinerari è dedicato proprio all’ex Albergo Diurno Venezia e alla città sotterranea di Piero Portaluppi. A Roma il percorso attraversa gli alberghi, i cinema e i luoghi del lusso degli anni Trenta, con partenza dal Bettoja Hotel Mediterraneo. A Salsomaggiore Terme l’attenzione si concentra sul sogno termale di Galileo Chini, mentre a Imperia protagonista è Villa Grock, esempio di architettura tra fantasia e geometrie Déco.

Il viaggio prosegue dal Kursaal di Bari alla Rotonda a Mare di Senigallia, dalle architetture di Messina alla città moderna di Torino, fino ai luoghi del cinema e della mondanità del Lido di Venezia. Un itinerario ideale attraverso un’Italia che ha saputo interpretare la modernità con linguaggi diversi, spesso mescolando tradizione, innovazione e arti decorative.

E forse il messaggio più attuale dell’iniziativa sta proprio nelle parole di Speziali: per ritrovare la bellezza non è necessario guardare soltanto ai grandi monumenti. A volte basta fermarsi davanti a una vecchia insegna, osservare un portale o chiedersi perché qualcuno, cent’anni fa, abbia deciso di rendere eleganti persino due semplici colonne di aerazione.