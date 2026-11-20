Nell’estate del 1888, mentre aspettava Paul Gauguin ad Arles, Vincent van Gogh dipinse i primi quattro vasi di girasoli. Due finirono nella camera dell’amico, che dopo aver lasciato la Casa Gialla gli scrisse per averne uno.

Quando Paul Gauguin arrivò ad Arles, il 23 ottobre 1888, nella stanza che Vincent van Gogh gli aveva preparato c’erano due quadri di girasoli. In uno, oggi a Monaco, i fiori risaltavano su un fondo turchese. Nell’altro, oggi a Londra, erano gialli anche il vaso e la parete alle sue spalle. Van Gogh li aveva dipinti in agosto, quando sperava ancora che l’arrivo dell’amico sarebbe stato l’inizio di qualcosa di più di una visita.

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La Casa Gialla di Arles e la stanza preparata per Gauguin

Nella Casa Gialla, che aveva preso in affitto ad Arles, Van Gogh immaginava di mettere in piedi uno studio dove più artisti potessero vivere e lavorare insieme. Gauguin sarebbe stato il primo a raggiungerlo. Vincent sapeva già che all’amico piacevano i suoi girasoli. A Parigi, l’anno prima, ne aveva dipinti alcuni recisi e ne aveva scambiati due con un suo paesaggio della Martinica.

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All’inizio pensava di decorare lo studio con una dozzina di grandi tele. Dipinse i primi quattro vasi in una settimana, lavorando in fretta perché i fiori appassivano. Poi cambiò idea sulla destinazione di due quadri e li appese nella camera degli ospiti. Anni dopo, scrivendo al critico Albert Aurier proprio di quelle due tele, suggerì che potessero esprimere un’idea di «gratitudine».

Quanti Girasoli dipinse Van Gogh e dove vedere le due tele

I celebri girasoli in vaso di Arles sono sette. Van Gogh ne dipinse quattro nell’agosto del 1888 e tornò sul soggetto nel gennaio successivo, quando riprese le composizioni dei due quadri della camera di Gauguin e ne realizzò altre tre versioni. Dei quattro dipinti dell’estate, due sono nei musei, uno è in una collezione privata e uno è andato distrutto durante la Seconda guerra mondiale. Le tre versioni successive sono conservate ad Amsterdam, Philadelphia e Tokyo.

Delle due tele che Van Gogh appese nella stanza di Gauguin, quella a fondo giallo è oggi alla National Gallery di Londra. Quella a fondo turchese appartiene alla Neue Pinakothek di Monaco di Baviera ed è esposta all’Alte Pinakothek mentre la sede è chiusa per lavori.

La fine della convivenza e il quadro che Gauguin chiese in regalo

La convivenza durò circa due mesi. Gauguin lasciò Arles a dicembre, dopo la crisi in cui Van Gogh si ferì all’orecchio. I due continuarono a scriversi e nel gennaio del 1889, in una lettera al fratello Theo, Vincent tornò su una richiesta dell’amico. Gauguin voleva i girasoli su fondo giallo, proprio la tela che oggi è alla National Gallery. Van Gogh preferì tenere quel dipinto e lavorò a nuove versioni. Più di dieci anni dopo, a Tahiti, anche Gauguin dipinse quattro nature morte con girasoli. Li aveva coltivati sull’isola, forse a partire dai semi che gli aveva mandato l’amico pittore George-Daniel de Monfreid.

Foto: Vincent van Gogh, Girasoli, 1888. Olio su tela, National Gallery, Londra. Immagine via Wikimedia Commons, pubblico dominio.