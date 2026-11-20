Due mostre, una a Roma che celebra il suo incredibile percorso artistico e una Milano dove il corpo diventa il fulcro di una sfida biologica, e una installazione suggestiva sotto l’Arco di Giano: Marina Abramovic ci invade e ne siamo contenti

Il corpo che resiste, soffre, si espone allo sguardo degli altri. E poi un altro corpo, digitale, destinato a non invecchiare mai. Marina Abramović è protagonista di due mostre inaugurate a pochi giorni di distanza, tra Roma e Milano, che raccontano il passato e il futuro della sua ricerca artistica.

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Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Capitale, dal 18 novembre 2026 al 4 aprile 2027, Historical Works and Transforming Energy ripercorre alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera, invitando il pubblico a entrare fisicamente in relazione con le opere.

A Palazzo Citterio, a Milano, dal 19 novembre 2026 al 17 febbraio 2027, MAE – Marina Abramović Element esplora invece le possibilità della performance digitale attraverso un avatar dell’artista.

A Roma, le performance che hanno cambiato la storia dell’arte

La mostra romana, curata da Shai Baitel e Andrea Tarsia, arriva alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in una versione ampliata rispetto al progetto presentato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia in occasione della 61ª Biennale d’Arte.

Il percorso riunisce alcune delle opere più celebri di Abramović, da Imponderabilia (1977), realizzata con Ulay, a Balkan Baroque (1997), fino a The Artist Is Present (2010), la performance al Museum of Modern Art di New York durante la quale l’artista rimase seduta per centinaia di ore, incontrando lo sguardo dei visitatori.

Transitory Objects in quarzo e pietre dure nella mostra Marina Abramović alla GNAMC di Roma

Sono lavori che hanno ridefinito il ruolo del corpo nell’arte contemporanea, trasformando la resistenza fisica, il silenzio, il dolore e la relazione con il pubblico in strumenti espressivi. Ma la mostra non si limita a ripercorrere il passato: al centro dell’esposizione c’è Transforming Energy, una selezione di Transitory Objects, strutture scultoree realizzate con quarzo, ametista, agata e altri minerali.

Letti di pietra, sedute e superfici invitano i visitatori a sdraiarsi, sedersi o sostare, diventando parte integrante dell’opera. Abramović propone così un’esperienza in cui il corpo umano incontra la materia e il tempo geologico della Terra, secondo una ricerca che l’artista porta avanti da oltre trent’anni.

A Roma anche un asino d’oro: l’installazione di Marina Abramović sotto l’Arco di Giano

Ma Roma ospita anche un altro progetto dell’artista, questa volta fuori dalle sale museali. Sotto l’Arco di Giano, nel cuore del Foro Boario, Marina Abramović presenta Confession, 2026, un’installazione commissionata dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti e visitabile gratuitamente dal 20 novembre 2026 al 19 maggio 2027.

Al centro dell’opera, la prima scultura in bronzo dell’artista: un asino dorato a grandezza naturale, con profondi occhi di vetro, davanti al quale è collocata una seduta. Il pubblico è invitato a prendere il posto di Abramović e ad affidare simbolicamente all’animale ricordi, ferite e pensieri, trasformando la confessione in un’esperienza collettiva. Il progetto riprende una performance del 2010, quando l’artista si inginocchiò davanti a un asino vero per raccontargli i traumi della propria infanzia, e comprende anche il nuovo video The Road to Confession, girato all’alba tra le strade deserte di Roma. Un dialogo tra arte contemporanea e archeologia che restituisce al pubblico anche l’esperienza dell’antico monumento, recentemente restaurato.

A Milano, Marina Abramović diventa un avatar che non invecchia

Se a Roma il corpo è ancora il centro dell’esperienza artistica, a Milano Abramović prova a superarne i limiti biologici.

A Palazzo Citterio, nel complesso della Grande Brera, il progetto MAE – Marina Abramović Element, curato da Clelia Patella e promosso in collaborazione con il Museo nazionale dell’Arte digitale, con il supporto di TAEX Gallery, porta sul LED wall una versione digitale dell’artista.

L’avatar conserva l’aspetto di Abramović a sessant’anni, età che lei stessa associa a un momento di particolare saggezza e consapevolezza. Un doppio virtuale capace di riprodurre e rielaborare immagini, simboli e gesti della sua carriera, senza essere sottoposto alla fatica, al dolore o all’invecchiamento del corpo reale.

Nella selezione di ritratti del capitolo ART, serpenti si avvolgono intorno alla testa dell’artista, uno scorpione si posa sul suo volto, i tentacoli di un polpo ne ricoprono i lineamenti e una rosa sboccia e si richiude davanti ai suoi occhi.

Sono immagini che richiamano lavori precedenti, da Dragon Heads a Portrait with Scorpion, Portrait with Octopus e Portrait with Rose, trasformando l’archivio visivo di Abramović in un nuovo linguaggio digitale.

Il progetto nasce da Legend, una narrazione elaborata dalla stessa artista, e si inserisce in un percorso di sperimentazione tecnologica già avviato con Rising (2018) e The Life (2019).

Due mostre, una domanda: che cosa resta dell’artista quando il corpo scompare?

Il dialogo ideale tra Roma e Milano assume un significato particolare nel momento in cui Marina Abramović si prepara a compiere ottant’anni, il 30 novembre 2026.

Da una parte, la Galleria Nazionale racconta una carriera costruita sull’esperienza fisica, sulla vulnerabilità e sulla presenza. Dall’altra, Palazzo Citterio immagina una forma di continuità artistica affidata alla tecnologia, nella quale l’immagine dell’artista può continuare a generare nuove esperienze indipendentemente dal suo corpo.

È una trasformazione che tocca una delle questioni centrali della performance art: come conservare un’opera nata per esistere soltanto nel momento in cui viene vissuta?

Le due esposizioni non offrono una risposta unica, ma mostrano due direzioni complementari della ricerca di Abramović. A Roma il visitatore è invitato a sentire e sperimentare; a Milano a confrontarsi con un’immagine che può sopravvivere al tempo.