Dalle performance di Marina Abramović tra Roma e Milano ai capolavori di Bernini e Rubens, passando per installazioni immersive e fotografie naturalistiche spettacolari. Cinque mostre appena inaugurate da scoprire nel weekend del 20–22 novembre 2026.

Un fine settimana che attraversa cinque secoli di arte, dalle meraviglie del Seicento alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Tra il 18 e il 20 novembre 2026, in Italia hanno aperto cinque mostre che raccontano modi molto diversi di guardare il mondo: c’è Marina Abramović, protagonista di due progetti tra Roma e Milano alla vigilia dei suoi ottant’anni, ci sono i grandi maestri del Barocco riuniti a Cuneo e c’è un antico forte romano trasformato in un universo di luci e installazioni digitali. Senza dimenticare la fotografia naturalistica, con cento immagini capaci di raccontare la bellezza e la fragilità del pianeta. Ecco cinque appuntamenti da segnare in agenda.

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Marina Abramović a Roma: il corpo, la memoria e l’energia della materia

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dal 18 novembre 2026 al 4 aprile 2027, Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy celebra gli ottant’anni di una delle figure più importanti della performance contemporanea. La mostra, curata da Shai Baitel e Andrea Tarsia, riunisce opere storiche come Imponderabilia, Balkan Baroque e The Artist Is Present, affiancandole ai Transitory Objects: letti, sedute e strutture realizzati con quarzo, ametista e altri minerali. Oggetti che invitano il visitatore a entrare fisicamente in relazione con l’opera, trasformando la visita in un’esperienza di presenza e consapevolezza.

Dove: Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma

Quando: 18 novembre 2026 – 4 aprile 2027

Ingresso: incluso nel biglietto del museo.

Visitatori attraversano il portale di quarzo nella mostra Marina Abramović alla GNAMC di Roma

Marina Abramović a Milano: l’artista diventa un avatar digitale

A Milano, Palazzo Citterio ospita dal 19 novembre 2026 al 17 febbraio 2027 MAE – Marina Abramović Element, un progetto che porta la ricerca dell’artista oltre i confini del corpo fisico. Sul grande LED wall prende vita un avatar digitale di Abramović, un doppio virtuale capace di custodirne l’identità e rielaborare alcuni dei simboli più riconoscibili della sua carriera. Serpenti, scorpioni, polpi e rose diventano protagonisti di immagini che dialogano con le sue performance storiche. Curata da Clelia Patella e realizzata in collaborazione con il Museo nazionale dell’Arte digitale, l’esposizione riflette sul rapporto tra memoria, tecnologia e immortalità dell’immagine.

Dove: Palazzo Citterio, Milano

Quando: 19 novembre 2026 – 17 febbraio 2027.

Amazing Wonders a Roma: un antico forte diventa un universo immersivo

Oltre 30 installazioni distribuite su 21.000 metri quadrati, venti artisti internazionali e sei produzioni inedite in anteprima mondiale. Sono i numeri di Amazing Wonders – Immersive Experience, che apre il 20 novembre a Forte Trionfale, a Roma. L’antica struttura militare, restituita alla città attraverso un progetto di rigenerazione urbana temporanea, si trasforma in un grande percorso tra arte digitale, intelligenza artificiale, luce e suono. Tra le opere spiccano Temporary Graffiti for Forte Trionfale di Random International, Diorama di Natan Ruzza e Lourd – Critical Matter di Quiet Ensemble. Qui lo spettatore non si limita a osservare: attraversa ambienti interattivi che reagiscono alla sua presenza, in un dialogo continuo tra tecnologia, architettura e natura.

Dove: Forte Trionfale, via Trionfale 7400, Roma

Quando: 20 novembre 2026 – 30 aprile 2027

Installazione Temporary Graffiti for Forte Trionfale di Random International alla mostra Amazing Wonders a Roma

Il Secolo del Barocco a Cuneo: Bernini, Gentileschi e Rubens in 25 capolavori

Il grande Seicento romano arriva a Cuneo con Il Secolo del Barocco. Bernini, Gentileschi, Rubens, inaugurata il 20 novembre al Complesso Monumentale di San Francesco. L’esposizione, curata da Maurizia Cicconi e Alessandro Cosma, riunisce 25 opere provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, tra Palazzo Barberini e Galleria Corsini. Accanto ai protagonisti che danno il titolo alla mostra figurano Guido Reni, Guercino e Annibale Carracci, in un percorso che racconta la stagione in cui Roma divenne uno dei grandi laboratori artistici d’Europa. Pittura, scultura, spiritualità e potere si intrecciano in un viaggio attraverso le invenzioni e le meraviglie dell’arte barocca. L’ingresso è gratuito.

Dove: Complesso Monumentale di San Francesco, Cuneo

Quando: 20 novembre 2026 – 29 marzo 2027

Ingresso: gratuito

Wildlife Photographer of the Year a Milano: le immagini più straordinarie della natura

Un’elefantessa che trasporta il corpo senza vita del proprio piccolo, un minuscolo scarabeo impegnato a proteggere la sua futura prole, paesaggi e creature ripresi nei luoghi più remoti del pianeta. Al Museo della Permanente di Milano torna dal 20 novembre Wildlife Photographer of the Year, la celebre mostra di fotografia naturalistica giunta alla 62ª edizione. In esposizione cento fotografie premiate, selezionate tra oltre 65.000 candidature. A conquistare il titolo di Wildlife Photographer of the Year 2026 è stato l’italiano Federico Veronesi con The Aftermath, uno scatto realizzato in Namibia che racconta il legame tra una madre elefante e il suo piccolo. Un percorso visivo che unisce meraviglia, emozione e attenzione alla tutela della biodiversità.

Dove: Museo della Permanente, Milano

Quando: 20 novembre 2026 – 7 febbraio 2027