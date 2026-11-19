La street artist Laika torna in strada a Roma con il poster “Not in My Name”: un bambino ebreo dell’Olocausto si rivolge a un soldato israeliano per contestare il DDL 1004 che equipara antisemitismo e antisionismo.

Un nuovo poster della street artist Laika è apparso a Roma, in via Magnaghi. L’opera, dal titolo Not in My Name, raffigura un bambino ebreo vittima dell’Olocausto che urla Non nel mio nome a un soldato israeliano dei nostri giorni, chiamando in causa il rapporto tra memoria storica e attualità.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La protesta contro il DDL 1004 e il rischio di censura

Il poster arriva all’indomani dell’approvazione alla Camera del DDL 1004, che equipara antisemitismo ad antisionismo con il rischio, secondo l’artista, di limitare la critica alle politiche dello Stato di Israele. Laika definisce il provvedimento «una delle pagine più vergognose della Repubblica e un atto repressivo, di censura», ribadendo che gridare Palestina libera non può diventare un reato in un paese democratico.

LEGGI ANCHE: Marina Abramović porta un asino d’oro nel cuore di Roma

Memoria dell’Olocausto e presente in Medio Oriente

«Allargare la definizione di antisemitismo per tutelare lo sterminio dei palestinesi e le violenze dei coloni significa mancare di rispetto al milione di morti di Auschwitz-Birkenau, ai 925.000 di Treblinka, ai 435.000 di Belzec e a tutti gli altri. – aggiunge Laika – Mettere sullo stesso piano la discriminazione di una comunità religiosa e uno stato suprematista religioso non farà altro che alimentare odio».

LEGGI ANCHE: A Roma Laika ha messo Netanyahu sotto una campana di vetro

Laika: antifascismo, lotta all’antisemitismo e critica al governo

«Combatterò sempre contro l’antisemitismo – conclude Laika – perché sono profondamente antifascista e mi batterò affinché gli eredi di quei fascisti che nel 1938 introdussero le leggi razziali, e che oggi difendono l’ennesima pulizia etnica, vadano a casa». Con questo intervento, dopo il precedente poster Gli intoccabili dedicato a Benjamin Netanyahu, l’artista ribadisce l’uso della street art come strumento di denuncia politica e di difesa della libertà di espressione.

Foto: Ufficio Stampa