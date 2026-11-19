Le due sedi veneziane ospitano progetti artistici internazionali che coinvolgono le maestranze locali. La collaborazione con HF4 – International Art Hub parte dal racconto di questo lavoro, con la possibilità di sviluppare nuove iniziative in Italia e all’estero.

Una sede è alla Giudecca, l’altra in campo San Pietro, a Castello. In questi due luoghi di Venezia, i Cantieri del Contemporaneo mettono in contatto artisti internazionali e artigiani della città. Dal 18 novembre il progetto ha un nuovo partner, HF4 – International Art Hub, che si occuperà di raccontare il lavoro delle due sedi e farlo conoscere anche fuori dall’Italia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Che cosa fanno i Cantieri del Contemporaneo a Venezia

Il progetto riunisce CREA Cantieri del Contemporaneo, alla Giudecca, e San Pietro Cantieri del Contemporaneo, a Castello. A co-dirigerlo sono Pier Paolo Scelsi, direttore e art director, e Ilaria Cera, curatrice per San Pietro. Le due sedi lavorano con artisti internazionali e coinvolgono gli artigiani e le maestranze veneziane nella realizzazione dei progetti.

È anche un modo per portare l’arte contemporanea in luoghi meno conosciuti della città. Per chi visita Venezia, le due sedi offrono altre tappe oltre ai percorsi più frequentati. Per chi ci lavora, i progetti sono occasioni in cui le competenze artigiane locali entrano nella produzione di opere contemporanee. È attraverso questa collaborazione che i Cantieri intendono contribuire alla tutela del patrimonio veneziano, a partire dai luoghi e dai mestieri che lo tengono vivo.

Che cosa prevede la collaborazione con HF4

L’agenzia di Marco del Bene affiancherà i Cantieri nella comunicazione delle attività, con ufficio stampa, produzione audiovisiva, gestione dei social e campagne pubblicitarie. Il lavoro partirà dai progetti già realizzati, con l’obiettivo di dare continuità al loro racconto e raggiungere il pubblico e gli operatori del settore in Italia e all’estero.

LEGGI ANCHE: L’arte cambia pelle: modelli di comunicazione e nuovi attori in un settore strategico per l’Italia

L’accordo apre anche alla possibilità di progettare e produrre mostre e altre iniziative culturali attraverso la rete di contatti di HF4 nel mondo dell’arte. L’annuncio riguarda l’avvio della collaborazione. Le eventuali iniziative espositive potranno nascere nel corso del lavoro comune.

Dove si trovano le due sedi