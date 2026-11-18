Dal 9 al 12 dicembre, nella Sala Cristalli dell’albergo milanese, si potranno acquistare mobili, lampadari e oggetti arrivati dalle camere e dai saloni. L’hotel chiuderà il 1° gennaio 2027 per lavori e dovrebbe riaprire nel 2029.

Per quasi un secolo, chi ha dormito al Principe di Savoia ha lasciato la camera portandosi via la valigia. A dicembre si potrà uscire dall’albergo con qualcosa in più: il mobile di una suite o un lampadario. Dal 9 al 12 dicembre 2026, nella Sala Cristalli dell’hotel di piazza della Repubblica, San Luca Casa d’Aste metterà infatti in vendita una selezione di arredi provenienti dalle camere, dalle suite e dagli spazi comuni.

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Dalle camere e dai saloni alla Sala Cristalli

Nel catalogo annunciato ci sono mobili d’epoca, pezzi di antiquariato, lampadari, tessuti e oggetti decorativi. Presi insieme, raccontano come si arredava un grande albergo milanese, dalle stanze dove gli ospiti si ritiravano agli ambienti dove si facevano vedere. Per conoscere i singoli lotti e le relative stime bisognerà consultare il catalogo, che la casa d’aste pubblicherà prima della vendita.

Il Principe di Savoia ha aperto nel 1927. Nell’elenco degli ospiti ricordati nel comunicato compaiono Charlie Chaplin, Evita Perón, Maria Callas ed Elizabeth Taylor. Più avanti sono arrivati i Rolling Stones, Amy Winehouse e Lady Gaga. Sono nomi che spiegano quante stagioni della vita mondana milanese siano passate dallo stesso indirizzo. Il catalogo permetterà di guardare a quella storia da un’altra prospettiva, attraverso gli oggetti che davano alle camere e ai saloni il loro aspetto.

Perché il Principe di Savoia vende i suoi arredi

L’asta precede il restauro dell’albergo, che fa parte di Dorchester Collection. L’hotel chiuderà temporaneamente il 1° gennaio 2027, nell’anno del suo centenario, e la riapertura è prevista nel 2029. Per gli arredi messi in vendita, il restauro segna il passaggio a un altro uso. Un lampadario nato per illuminare uno spazio d’albergo potrà finire in una casa privata, e il mobile di una suite entrare in una collezione o in un nuovo progetto d’interni.

Asta del Principe di Savoia a Milano, come partecipare

La vendita si terrà da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre 2026 nella Sala Cristalli dell’Hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica 17, a Milano. Si potrà partecipare in presenza oppure online, previa registrazione. A condurre l’asta saranno Sophie Pacqueau e Antonio Adducchio. Il catalogo sarà disponibile prima della vendita sul sito di San Luca Casa d’Aste.

Foto: Ufficio Stampa