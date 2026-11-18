Dal 18 al 24 novembre 2026 nasce Art Déco Week: un nuovo festival nazionale con 40 visite guidate in 19 regioni e 7 conferenze online per rileggere il Novecento tra architettura, arti decorative e viaggio.

La conchiglia è il simbolo dell’eleganza per eccellenza: sinuosa, perfetta, progettata per proteggere mostrando all’esterno un volto lucente, non a caso è stata celebrata da autori di tutte le età dell’arte, dal Rinascimento al Barocco fino ai fiamminghi e oltre.

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Fino al ‘900, quando la conchiglia viene ripresa e rielaborata in una delle trasformazioni più caratteristiche del linguaggio decorativo del Novecento: siamo in piena Art Noveau e oggi la conchiglia è il simbolo della prima edizione dell’Art Déco Week, festival ideato e curato da Andrea Speziali e organizzato dall’Associazione Italia Liberty. Dal 18 al 24 novembre, sette giorni per quaranta itinerari guidati in diciannove regioni e un ciclo di sette conferenze scientifiche online dedicate all’Art Déco e alle trasformazioni della modernità tra le due guerre.

Interno del Cinema Lux di Torino

Un viaggio nell’Art Déco tra città, terme e località balneari

Le visite, condotte da guide turistiche abilitate, costruiscono una geografia diffusa che unisce grandi città, centri di provincia e località di villeggiatura. Dal Lido di Venezia a Milano, da Bari a Palermo, passando per Salsomaggiore Terme, Viareggio, Torino, Napoli, Cagliari, Catania, Messina e molte altre, ogni percorso mette in dialogo architettura, arti applicate e vita quotidiana del primo Novecento. Il programma intreccia gusto Déco, persistenze Liberty, Novecento, eclettismo e Razionalismo, invitando a osservare facciate, interni, pavimenti, ferri battuti, mosaici e ceramiche come parte di un unico racconto.

«Art Deco Week nasce per fare un passo avanti nella storia», spiega Andrea Speziali. «Dopo anni dedicati alla conoscenza dell’Art Nouveau, era naturale interrogarsi su ciò che viene immediatamente dopo. Il Deco non è semplicemente un Liberty impoverito della decorazione. È un’altra idea della modernità. Cambiano la donna, la città, la velocità, la pubblicità, il modo di viaggiare, di arredare, di comunicare e persino di immaginare il lusso. Vogliamo iniziare a raccontare questa trasformazione partendo dai luoghi»

Il programma delle visite

Mercoledì 18 novembre il festival si apre a Pescara, Reggio Calabria, Napoli, Ferrara, Forlì e Salsomaggiore Terme. Dall’Aurum alla Stazione Marittima di Napoli, da Palazzo Panfilio a Ferrara alle Terme Berzieri, i percorsi affrontano il rapporto fra decorazione, monumentalità e trasformazione urbana. A Salsomaggiore, il tema del sogno termale introduce l’opera di Galileo Chini e la centralità delle arti decorative.

Giovedì 19 novembre le visite interessano Sogliano al Rubicone, Gorizia, Trieste, Udine e Roma. I percorsi del Friuli-Venezia Giulia accostano Secessione, gusto Déco e architettura degli anni Trenta; nella capitale, l’Hotel Mediterraneo è il punto di partenza per un racconto dedicato ad alberghi, cinema e luoghi del lusso.

Venerdì 20 novembre il programma si concentra su Liguria e Lombardia, con Genova, Imperia, La Spezia, Brescia, Busto Arsizio e Milano. Villa Canali Gaslini introduce il percorso genovese, mentre Villa Grock è al centro dell’appuntamento di Imperia. La Spezia propone un itinerario dedicato a Bibbiani; Brescia guarda a piazza della Vittoria e Busto Arsizio al passaggio dal Liberty alla geometria nell’opera di Silvio Gambini. A Milano, il percorso prende avvio dall’ex Albergo Diurno Venezia per esplorare Portaluppi e la città sotterranea.

Sabato 21 novembre sono protagoniste le Marche, con Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Senigallia, insieme a Campobasso e Torino. Gli alberghi diurni, gli edifici pubblici e le geometrie metropolitane offrono prospettive diverse sulla cultura urbana del periodo. La Rotonda a Mare di Senigallia porta al centro del racconto la modernità balneare degli anni Trenta.

Domenica 22 novembre il viaggio prosegue a Bari, Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Trapani. Il Kursaal Santalucia, la Palazzina Scano e la Galleria Vittorio Emanuele III sono fra i luoghi di riferimento di una giornata che mette in relazione architettura, spettacolo e arti applicate. A Palermo il percorso affronta il dialogo fra Futurismo, Déco e arti pubbliche, partendo dal Palazzo delle Poste.

Lunedì 23 novembre gli appuntamenti toccano Firenze, Viareggio, Bolzano, Merano e Perugia. Il cinema Odeon e Villa Argentina introducono rispettivamente la cultura dello spettacolo e il rapporto fra Chini, Liberty e gusto degli anni Venti; le tappe altoatesine esplorano le architetture della modernità, mentre Perugia dedica il proprio itinerario alla Sala Lippi e alle arti applicate.

Martedì 24 novembre la settimana si conclude con Aosta e cinque percorsi in Veneto: Lido di Venezia, Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Dal Palazzo del Cinema del Lido alle architetture e alle arti fra le due guerre, l’ultima giornata torna sui temi del viaggio, della mondanità e dei nuovi spazi collettivi.

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Salone Moresco del Palazzo dei Congressi a Salsomaggiore Terme in stile Art Déco

Conchiglia, città moderne e conferenze online

Filo conduttore di questa prima edizione è come detto la conchiglia, motivo naturale che nell’Art Déco si trasforma in ventagli, raggiere e simmetrie geometriche, attraversando ceramica, vetro, ferro, arredi, grafica e moda fino alla costruzione dell’immagine moderna della donna.

In parallelo alle visite, ogni mattina dalle 11.00 alle 12.30 si svolge una conferenza online: da Piero Portaluppi alle ceramiche dei Chini, dalla scultura tra Italia e New York a Gio Ponti, dall’Esposizione di Parigi del 1925 all’America Art Déco, fino alla pittura di Tamara de Lempicka.

Ingresso monumentale delle Terme Berzieri a Salsomaggiore Terme in stile Art Déco

Per ciascun percorso la quota è di 25 euro a persona e la richiesta di partecipazione va inviata entro il 14 novembre tramite il modulo online, via e-mail o SMS, indicando codice della visita e numero di partecipanti. Le conferenze online sono riservate ai soci Italia Liberty nella formula sostenitore o ente sostenitore, con tessera annuale da 100 euro e un contributo aggiuntivo di 80 euro per l’intero ciclo di sette incontri. In entrambi i casi la conferma arriva entro il 15 novembre alle 22.00 e il pagamento va effettuato solo dopo l’esito positivo, con rimborso previsto in caso di annullamento per maltempo.

Foto: Ufficio Stampa