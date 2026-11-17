Per la prima volta apre al pubblico la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano: un’aula monumentale ipogea restaurata e riallestita con videomapping e nuovi percorsi multimediali, visitabile dal 16 novembre 2026.

Per la prima volta entra nel percorso di visita dei Fori Imperiali uno degli ambienti più suggestivi e meno conosciuti del complesso traianeo: la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano, una vasta aula ipogea tradizionalmente identificata con una delle biblioteche che affiancavano la Colonna Traiana. Grazie a un importante intervento di restauro e valorizzazione promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma PNRR Caput Mundi, lo spazio viene restituito alla città come nuovo ambiente museale permanente.

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Restauro, sicurezza e nuova accessibilità

L’intervento, sostenuto da un investimento complessivo di 1.755.000 euro, ha trasformato un ambiente finora usato come deposito in uno spazio espositivo accessibile e sicuro. I lavori hanno riguardato il consolidamento delle murature storiche, della soletta di copertura e delle strutture esistenti, con tecnologie ad alte prestazioni pensate per garantire la conservazione nel lungo periodo e condizioni adeguate alla fruizione pubblica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione delle infiltrazioni provenienti dai giardini di via dei Fori Imperiali, con un nuovo sistema di impermeabilizzazione basato su un innovativo trattamento cristallizzante in grado di agire all’interno della matrice del calcestruzzo. Un passaggio decisivo per la tutela degli ambienti ipogei e per la stabilità del percorso di visita nel tempo.

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Un allestimento che racconta duemila anni di storia

La valorizzazione della stratificazione storica è uno degli elementi più originali del progetto: i caratteristici pilastri esagonali in cemento armato, realizzati durante i grandi cantieri del Novecento, non sono stati nascosti ma integrati nella narrazione come parte della lunga storia del sito. Il nuovo percorso consente di leggere in sequenza la fase romana, l’abbandono dopo la caduta dell’Impero, le occupazioni successive fino al Quartiere Alessandrino e le demolizioni per l’apertura della Via dell’Impero.

Una passerella sopraelevata e completamente reversibile permette oggi di attraversare gli ambienti nel pieno rispetto delle preesistenze archeologiche, offrendo nuovi punti di osservazione sui reperti e sulle tracce messe in luce dagli scavi. Tra queste spicca una porzione di pavimentazione originaria in marmi policromi, valorizzata da un progetto illuminotecnico dedicato, insieme a monumentali frammenti architettonici della Biblioteca e a pregiati elementi in marmo provenienti dall’area del Foro di Traiano.

Videomapping immersivo e nuove modalità di visita

Il percorso si completa con un videomapping immersivo concepito come strumento di divulgazione: le proiezioni ricostruiscono virtualmente la funzione originaria dell’aula, tradizionalmente identificata con la Bibliotheca Ulpia, e le diverse fasi di vita dell’area, rendendo più immediata la comprensione del ruolo del complesso nella Roma imperiale e nella storia urbana successiva.

La Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano entra così a far parte del Sistema Musei in Comune, ampliando l’offerta culturale di Roma Capitale con un nuovo spazio sotterraneo, finora nascosto, dedicato al racconto dei Fori Imperiali. Le visite sono previste il venerdì, sabato e domenica per gruppi di massimo 20 persone, con ingressi ogni 40 minuti dalle 9.20 alle 15.20, e biglietteria in piazza Madonna di Loreto presso la Colonna Traiana.

Per informazioni aggiornate su orari, modalità di visita e prenotazioni si può consultare il sito della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che rimanda anche alla sezione dedicata alle biblioteche archeologiche e storiche della città.

Foto: Ufficio Stampa