Per il centenario di Claude Monet, Marco Goldin porta a Roma lo spettacolo teatrale ‘MONET. Una vita a colori’ al Teatro Brancaccio: narrazione, immagini immersive e musiche dal vivo di Remo Anzovino e Daniela Savoldi.

Per il centenario della morte di Claude Monet, Marco Goldin porta a Roma lo spettacolo teatrale MONET. Una vita a colori, in scena al Teatro Brancaccio lunedì 23 novembre 2026 alle ore 21.00. Una tappa molto attesa della tournée che sta registrando sold out in tutta Italia, accompagnata dal successo editoriale del libro Storia di Monet.

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Un racconto immersivo tra parola, musica e immagini

Prodotto da International Music and Arts con Fondazione Teatro Due, lo spettacolo intreccia narrazione, immagini scenografiche e musica dal vivo. Sul palco, insieme a Marco Goldin, ci sono il pianista Remo Anzovino, autore delle musiche originali, e la violoncellista e cantante Daniela Savoldi, per un racconto di circa 100 minuti che ripercorre la vita e l’opera del maestro impressionista.

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Scenografie hi-tech per entrare nei colori di Monet

La scenografia, ideata dallo stesso Goldin con i video di Luca Attilii e le animazioni di Geremia Vinattieri, Matteo Granziera e Matteo Basei, utilizza soluzioni tecnologiche d’avanguardia. I due musicisti si esibiscono su piattaforme rotanti circondate da ledwall curvi bifacciali, mentre un grande schermo di 10×6 metri fa da sfondo a un viaggio immersivo nei paesaggi e nella luce di Monet.

La tournée e le uscite editoriali e discografiche

Dopo Roma, la tournée proseguirà in numerosi teatri italiani fino al 9 dicembre, per poi riprendere nella primavera 2027 con nuove date da Padova ad Assisi, da Sassari a Cagliari, fino alle repliche autunnali in diverse città, tra cui Catania e Palermo. Il calendario aggiornato e le prevendite sono disponibili sul sito ufficiale di Linea d’ombra, che accompagna il progetto.

Ogni tappa è affiancata infine da importanti novità: il volume Storia di Monet di Marco Goldin, pubblicato da La nave di Teseo nella collana i Fari, e l’album Monet. Una vita a colori di Remo Anzovino, edito da Universal / Decca Records in CD e vinile, che raccoglie tutte le musiche originali dello spettacolo. Goldin racconta di aver atteso a lungo il 2026 per celebrare a teatro il centenario della scomparsa di Monet, immaginando uno spettacolo capace di restituire, attraverso parola, scenografia e musica, la magia di una vita coloratissima e profondamente emozionante.

Foto: Ufficio Stampa