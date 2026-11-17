Una veduta dell’Attersee costruita a distanza, tra osservazione e cartoline: ‘Litzlbergkeller’ torna all’asta da Christie’s il 17 novembre, con una stima di 60–80 milioni di dollari.

Per dipingere una locanda sulla sponda opposta del lago, Gustav Klimt si aiutò con un telescopio e immagini di cartoline. Conosceva bene quell’edificio: il Litzlbergkeller, una locanda con birreria sull’Attersee, in Austria, lo aveva ospitato nelle estati tra il 1900 e il 1907. Quando cominciò il quadro, nel 1915, soggiornava ormai altrove sul lago e tornava a guardare quel luogo da lontano. Quel paesaggio è tra i protagonisti della 20th Century Evening Sale di Christie’s, in programma a New York il 17 novembre 2026. La stima è di 60–80 milioni di dollari: una valutazione precedente alla vendita, in attesa del risultato dell’asta.

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Il telescopio per avvicinare il paesaggio

Il telescopio permetteva a Klimt di isolare una porzione della riva e avvicinarla allo sguardo. Nella lettura proposta da Christie’s, questo strumento contribuì alla compressione di casa, vegetazione e acqua sulla superficie del quadro. L’artista eliminò il pontile e le scale, riducendo le tracce degli edifici circostanti. Scomparve anche il movimento dei visitatori che frequentavano la locanda: il luogo della villeggiatura diventò una costruzione silenziosa, stretta tra gli alberi e il proprio riflesso.

Una locanda dentro i ricordi di Klimt

L’Attersee era una presenza ricorrente nella vita del pittore. Dal 1900 Klimt vi trascorse numerose estati insieme alla famiglia Flöge, di cui faceva parte Emilie, sua compagna e musa. Il Litzlbergkeller era una locanda con birreria, camere e ristorante, appartenente a quel mondo di soggiorni estivi lontani da Vienna. Nel dipinto del 1915–1916, la familiarità del soggetto incontra un’inquadratura che lo rende remoto: la casa rimane riconoscibile, mentre il riflesso ne scioglie le forme nell’acqua.

Un quadrato di tela, tra osservazione e decorazione

Litzlbergkeller è un olio su tela di 110,5 centimetri per lato, firmato in basso a sinistra. Il formato quadrato raccoglie il paesaggio in uno spazio compatto, dove l’edificio e la vegetazione trovano una seconda vita nella superficie del lago. La scheda dell’opera documenta il passaggio diretto dall’artista alla collezione di Otto ed Eugenia Primavesi, nel maggio 1916. Il dipinto nasceva dunque anche da una committenza, intrecciata alle relazioni personali e professionali di Klimt.

Il ritorno all’asta dopo quasi trent’anni

L’ultimo passaggio in asta risale al 13 maggio 1997, nella vendita della collezione di Serge Sabarsky, quando il quadro stabilì il record d’asta dell’epoca per Klimt. Fu acquistato dalla famiglia dell’attuale proprietario. Tra il 2018 e il 2025 è stato in prestito a lungo termine al Leopold Museum di Vienna. Ora torna sul mercato. Prima della cifra che raggiungerà, però, c’è quel gesto da immaginare: Klimt che punta un telescopio verso una locanda conosciuta e sceglie quanto del mondo lasciare fuori dal quadro.

Foto: Gustav Klimt, Litzlbergkeller, 1915–1916, olio su tela, 110,5 × 110,5 cm. Collezione privata. Christie’s.