Era alto quasi due metri, a scuola lo chiamavano ‘Cavalletta’ e i suoi dipinti hanno ispirato alcuni dei più grandi registi del cinema. Dietro le atmosfere sospese di Edward Hopper si nasconde una storia meno conosciuta, che torna d’attualità con il successo della mostra di Palazzo Blu a Pisa.

Trentamila visitatori in appena un mese, altri 20mila biglietti già venduti o prenotati e centinaia di gruppi scolastici pronti a scoprire la sua pittura. La mostra Edward Hopper: New York e oltre, in corso a Palazzo Blu di Pisa fino al 7 marzo 2027, si conferma uno degli appuntamenti espositivi più seguiti della stagione. Ma chi era davvero l’artista che ha trasformato la solitudine americana in immagini diventate celebri in tutto il mondo? Dietro i suoi personaggi immobili, le finestre illuminate e le strade deserte si nascondono curiosità biografiche e un rapporto sorprendente con il cinema.

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Edward cavalletta Hopper: timidissimo e alto quasi due metri:

C’è un dettaglio della vita di Edward Hopper che difficilmente si immagina osservando i suoi dipinti: l’artista era alto circa un metro e 96 centimetri. Una statura eccezionale, soprattutto per un uomo nato nel 1882, che lo aveva reso particolarmente riconoscibile fin dall’infanzia.

A dodici anni superava già il metro e 80 e, per il fisico alto e magro, i compagni di scuola avevano cominciato a chiamarlo Grasshopper, ovvero cavalletta. Un soprannome che giocava anche sull’assonanza con il suo cognome e che accompagnò un’adolescenza segnata dalla timidezza e dalla sensazione di essere diverso dagli altri.

Edward Hopper sketching in Paris / Edward Hopper mentre disegna a Parigi 1907 Fotografia, s.m

The Sanborn Hopper Archive at the Whitney Museum of American Art, Frances Mulhall Achilles Library and Archives, New York; donazione di The Arthayer R. Sanborn Hopper Collection Trust EJHA.0981 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Senza voler fare psicologia spicciola, il rapporto tra Hopper e la propria immagine offre sicuramente uno spunto interessante per osservare i suoi autoritratti.

Tra le opere presentate nella mostra di Pisa figura infatti Self-Portrait (1925-1930), uno dei pochi autoritratti realizzati dall’artista nella maturità. Hopper si raffigura con un cappello, lo sguardo rivolto verso l’osservatore e un’espressione difficile da decifrare. Un’immagine essenziale, priva di elementi narrativi superflui, che sembra anticipare quel senso di distanza e sospensione destinato a diventare una delle caratteristiche più riconoscibili della sua produzione.

Da Hitchcock a David Lynch: quando i quadri di Hopper diventano cinema

Il rapporto tra Edward Hopper e il cinema è una delle chiavi più affascinanti per comprendere la sua arte. I suoi dipinti sembrano spesso fotogrammi di un film di cui non conosciamo la trama: una stanza illuminata, una figura immobile, una finestra aperta su un paesaggio apparentemente ordinario.

Edward Hopper New York Interior / Interno newyorkese c. 1921 Whitney Museum of American Art, New York; Josephine N. Hopper Bequest / lascito di Josephine N. Hopper 70.1200 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Non sorprende che registi come Alfred Hitchcock, Wim Wenders e David Lynch abbiano trovato nella sua pittura un riferimento visivo. Uno degli esempi più conosciuti riguarda House by the Railroad, dipinto del 1925 che raffigura una grande casa vittoriana isolata accanto ai binari ferroviari. L’edificio è frequentemente indicato come una delle fonti d’ispirazione per la celebre casa di Norman Bates in Psycho, il film diretto da Hitchcock nel 1960.

Il legame tra Hopper e il cinema, però, non riguarda soltanto le architetture. È soprattutto un modo di costruire le immagini: tagli prospettici, luci artificiali, ambienti apparentemente vuoti e personaggi che sembrano attendere qualcosa.

Hopper era anche un appassionato spettatore cinematografico. Quando attraversava periodi di difficoltà creativa, frequentava le sale per giorni, cercando nel cinema nuove suggestioni. Questa relazione tra pittura e linguaggio cinematografico è al centro anche della rassegna Luci e attese: Il fascino di Hopper nel cinema di Hitchcock, Argento, Lynch e Antonioni, organizzata a Pisa in collaborazione con il Cineclub e ospitata dal Cinema Arsenale fino al 20 gennaio 2027.

A Pisa oltre 150 opere raccontano New York, Parigi e il New England

Il successo della mostra di Palazzo Blu offre l’occasione per ripercorrere l’intera carriera di Hopper attraverso i luoghi che ne hanno formato lo sguardo. L’esposizione riunisce oltre 150 opere tra dipinti a olio, disegni, acquerelli e acqueforti, realizzate dall’artista e da alcuni suoi contemporanei, insieme a materiali d’archivio provenienti dalle collezioni del Whitney Museum of American Art di New York.

Il percorso attraversa tre geografie fondamentali: Parigi, New York e il New England. Dalle esperienze formative europee alle architetture della metropoli americana, fino ai paesaggi costieri che hanno ispirato molte delle sue opere.

Un ruolo particolare è occupato da Cape Cod, la penisola del Massachusetts dove Hopper trascorse lunghi periodi con la moglie Josephine Nivison, detta Jo. Dopo alcune estati trascorse in case in affitto, i due fecero costruire uno studio a Truro, trasformando quel paesaggio di dune, fari e abitazioni isolate in uno dei luoghi più importanti del loro universo artistico.

Edward Hopper Cape Cod Sunset / Tramonto a Cape Cod 1934 Olio su tela Whitney Museum of American Art, New York; Josephine N. Hopper Bequest / lascito di Josephine N. Hopper 0.1166 © Heirs of Josephine N. Hopper/SIAE

Il successo della mostra e i prossimi appuntamenti

I dati del primo mese confermano il forte interesse del pubblico. Ai 30mila visitatori si aggiungono 20mila biglietti già venduti o prenotati, mentre sul fronte delle attività educative risultano 279 gruppi scolastici prenotati per le visite guidate e oltre 150 gruppi per i laboratori didattici. Superano quota 200 anche i gruppi prenotati per le visite guidate rivolte agli adulti.

Prosegue inoltre il programma di incontri dedicato all’artista e all’America del Novecento.

Il 19 novembre 2026 alle ore 17 lo storico dell’arte Stefano Zuffi sarà a Pisa per l’incontro Hopper. Luci e solitudine della scena americana, un approfondimento che attraverserà la formazione parigina, i paesaggi americani e il ruolo di Jo nella vita e nel lavoro dell’artista. L’ingresso è libero con prenotazione su Eventbrite.

Il 22 novembre, inoltre, all’Ippodromo di San Rossore sarà conferito il Premio Edward Hopper, nell’ambito delle iniziative che accompagnano la mostra e coinvolgono il territorio.

Mostra: Edward Hopper: New York e oltre

Dove: Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti 9, Pisa

Quando: dal 14 ottobre 2026 al 7 marzo 2027

Informazioni: hopperpisa.it – palazzoblu.it

Tra gli autoritratti, i paesaggi americani e le architetture che hanno ispirato il cinema, la mostra permette di incontrare un Hopper meno prevedibile: non soltanto il pittore della solitudine, ma un artista capace di trasformare un istante quotidiano in una scena che sembra custodire un’intera storia.