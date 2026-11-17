Da Palermo a Barcellona, passando per Milano: la storia di Salvatore Benintende, l’artista che ha trasformato i muri delle città in un racconto ironico e provocatorio del presente. Dai celebri baci impossibili all’impegno umanitario, fino al libro Arte senza permesso.

Prima di far baciare Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, TVBOY aveva inventato un bambino con il volto intrappolato in un televisore. Un personaggio ribelle, nato come critica alla cultura di massa, che avrebbe finito per dare il nome a uno degli street artist italiani più conosciuti a livello internazionale. Dietro quello pseudonimo c’è Salvatore Benintende, nato a Palermo nel 1980, cresciuto nell’hinterland milanese e trasferitosi a Barcellona nel 2005. Un artista che ha fatto della strada il proprio mezzo di comunicazione, trasformando politici, sportivi e icone della cultura pop nei protagonisti di immagini capaci di far sorridere, discutere e riflettere.

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Chi è TVBOY e come nasce il suo personaggio

La storia di TVBOY comincia molto prima dei celebri baci impossibili. Salvatore Benintende si avvicina al mondo dei graffiti nel 1996, quando ha appena sedici anni. Cresciuto a Novate Milanese, frequenta il Politecnico di Milano, dove studia Disegno industriale, approfondendo il design e la comunicazione.

È proprio in questo periodo che prende forma il personaggio destinato a diventare la sua firma artistica: un bambino con il volto dentro uno schermo televisivo, simbolo di una generazione cresciuta sotto l’influenza dei mass media. Un’immagine che nasce come una critica alla passività della cultura televisiva, ma che contiene anche l’nvito alla ribellione e alla creatività: il messaggioche c’è dietro è do it yourself, dell’idea che chiunque possa uscire dal ruolo di semplice spettatore e diventare protagonista.

Nel 2005 Benintende si trasferisce a Barcellona, città che diventa il suo laboratorio creativo. Qui sviluppa un linguaggio sempre più riconoscibile, nel quale la street art incontra la pubblicità, la satira politica e l’immaginario pop.

Perché TVBOY fa baciare politici e personaggi famosi?

Sono i baci impossibili ad aver trasformato TVBOY in un fenomeno mediatico internazionale. Tra le sue opere più celebri c’è quella che raffigura Lionel Messi e Cristiano Ronaldo mentre si baciano, realizzata a Barcellona, ma anche il bacio tra Papa Francesco e Donald Trump, comparso sui muri di Roma nel 2017. Nel marzo 2018 è invece la volta di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ritratti in un bacio appassionato nel centro della Capitale, durante una fase particolarmente delicata della politica italiana.

Le immagini funzionano perché sono insieme paradossali ed ottimiste, fanno sorridere ma graffiano, ci spingono a riflettere sull’inutilità di tante divisioni che invece sembrano piacere così tanto al pubblico: il bacio diventa così una metafora del dialogo, ma anche uno strumento di provocazione. E strizza l’occhio alla ship, un concetto che all’epoca era ancora al di là da venire. È proprio questa immediatezza a rendere le opere di TVBOY particolarmente adatte alla circolazione sui social, dove spesso raggiungono un pubblico molto più ampio di quello che le incontra fisicamente per strada.

Dalla street art ai musei: la mostra al MUDEC di Milano

Il percorso artistico di TVBOY non è rimasto confinato ai muri delle città: negli anni, le sue opere sono entrate anche in gallerie e istituzioni museali, aprendo una riflessione sul rapporto tra arte urbana e spazi espositivi tradizionali. Uno dei momenti più significativi è stata la mostra personale al MUDEC – Museo delle Culture di Milano del 2022, con oltre settanta tele: il passaggio dalla strada al museo rappresenta una trasformazione interessante per un artista il cui linguaggio nasce dall’intervento diretto nello spazio pubblico.

Un’opera realizzata su un muro può essere cancellata, deteriorarsi o scomparire nel giro di pochi giorni (è successo a Banksy), un dipinto esposto in museo entra invece in un contesto di conservazione e valorizzazione completamente diverso. Per TVBOY, tuttavia, la strada continua a essere un elemento centrale del processo creativo: non soltanto un luogo in cui mostrare le proprie immagini, ma uno spazio in cui dialogare direttamente con la società.

Non soltanto satira: l’impegno sociale di TVBOY

Ma TVBOY non è solo baci e ironia: c’è anche una dimensione legata all’impegno civile. Nel corso degli anni l’artista ha affrontato temi come i diritti umani, le migrazioni, la guerra e le disuguaglianze, utilizzando personaggi immediatamente riconoscibili per attirare l’attenzione su questioni complesse. Nel gennaio 2023 è in Ucraina, dove ha realizzato quindici interventi artistici tra Buča, Irpin e l’area di Kyiv, nell’ambito di un’iniziativa umanitaria legata a CESVI.

Un’esperienza che ha portato il suo linguaggio visivo in luoghi profondamente segnati dalla guerra, attribuendo alle immagini una funzione diversa dalla provocazione politica: esprimere solidarietà e contribuire a mantenere viva l’attenzione sulla popolazione civile. Nel 2024 il suo impegno è stato riconosciuto con l’Outstanding Art for Peace nell’ambito del Luxembourg Peace Prize.

L’artista ha inoltre collaborato con Save the Children: nel febbraio 2025 ha realizzato insieme alla pallavolista Paola Egonu una maglietta a sostegno della lotta alla povertà educativa. Sono iniziative che raccontano una parte meno conosciuta del suo lavoro e mostrano come la street art possa diventare anche uno strumento di sensibilizzazione.

Da Barcellona a Parigi, i muri diventano un racconto del presente

Milano, Roma, Barcellona e Parigi sono alcune delle città che hanno ospitato gli interventi di TVBOY. Nell’aprile 2024, nella capitale francese, l’artista ha reinterpretato anche uno dei dipinti più celebri della storia dell’arte, Le Déjeuner sur l’herbe di Édouard Manet, inserendo nella composizione Emmanuel e Brigitte Macron.

È un esempio particolarmente efficace del suo metodo: prendere un’immagine conosciuta, modificarne i protagonisti e trasformarla in un commento sull’attualità. La citazione artistica si intreccia così con la cronaca, mentre il riferimento a un capolavoro del passato diventa il punto di partenza per parlare del presente.

Questo rapporto tra arte, cultura pop e informazione è una delle caratteristiche più interessanti della sua produzione. TVBOY utilizza spesso il linguaggio della satira visiva, costruendo immagini che funzionano quasi come vignette editoriali, ma che invece di essere pubblicate su un giornale compaiono direttamente sui muri delle città.

Il ritorno a Milano e il libro Arte senza permesso

Nel novembre 2026 TVBOY torna al centro dell’attenzione culturale milanese con una mostra alla galleria Deodato Arte, in programma dal 19 al 28 novembre, e con il libro Arte senza permesso, pubblicato da Rizzoli. Il titolo del volume richiama uno degli elementi fondamentali della sua esperienza artistica: il rapporto tra creatività e spazio pubblico, tra libertà espressiva e regole che governano l’utilizzo dei luoghi urbani.

È anche l’occasione per ripercorrere una carriera cominciata con i graffiti degli anni Novanta e sviluppatasi attraverso immagini diventate virali, esposizioni museali e progetti di impegno sociale.