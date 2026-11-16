Al via il 16 novembre il grande cantiere di restauro della Cappella Paolina nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Un intervento di 18 mesi per tutelare affreschi, stucchi e arredi lignei.

Una Madonna che poggia i piedi sulla luna osservata da Galileo, una cupola affrescata dai grandi maestri del Seicento e uno dei tesori più preziosi del Barocco romano. È la Cappella Paolina della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, dove il 16 novembre 2026 prende il via un importante intervento di restauro destinato a durare 18 mesi. Un cantiere che riporterà all’antico splendore affreschi e decorazioni, restituendo nuova luce a un luogo straordinario in cui arte, fede e scienza si incontrano da oltre quattro secoli.

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Un capolavoro barocco tra devozione e scienza

La Cappella Paolina rappresenta il fulcro artistico e devozionale di Papa Paolo V Borghese (1605–1621). Costruita su progetto dell’architetto Flaminio Ponzio, nacque come monumentale custodia della sacra Effigie della Vergine Maria, nota come Salus Populi Romani, tradizionalmente attribuita alla mano dell’Evangelista San Luca. Per esaltare la venerata icona, il pontefice chiamò a operare alcuni tra i più illustri artisti attivi nella Roma del primo Seicento.

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L’intervento, promosso congiuntamente dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, riguarderà il registro superiore della cappella, dalla trabeazione alla cupola, comprendendo affreschi e decorazioni in stucco che si sviluppano sulle volte, nelle lunette, nei pennacchi e nella cupola stessa.

Il ciclo pittorico seicentesco e la Sagrestia

Il grandioso ciclo pittorico, eseguito tra il 1610 e il 1612, è opera di Giovanni Baglione, Lodovico Cardi detto il Cigoli, Guido Reni e Giuseppe Cesari, noto come il Cavalier d’Arpino. Il programma iconografico ruota attorno alla figura della Vergine Maria, celebrata quale Madre della Chiesa e baluardo della fede cattolica, e costituisce una straordinaria testimonianza del dialogo tra arte e scienza: nella cupola, infatti, la Vergine Assunta nella gloria celeste poggia su una rappresentazione naturalistica della luna, ispirata alle osservazioni telescopiche pubblicate da Galileo Galilei nel Sidereus Nuncius del 1610.

I lavori interesseranno anche la Sagrestia della Cappella Paolina, dove saranno restaurati sia gli affreschi sia i preziosi arredi lignei, con l’obiettivo di restituire piena leggibilità all’intero complesso monumentale e assicurarne la conservazione per le future generazioni.

Accessibilità, liturgia e devozione durante il cantiere

Per garantire la continuità della devozione dei fedeli alla venerata icona della Salus Populi Romani, è stato progettato un ponteggio sospeso all’avanguardia che consentirà lo svolgimento delle operazioni di restauro in condizioni di massima sicurezza, senza interferire con la fruizione della cappella. Solo nella fase preliminare di montaggio, dedicata anche alle necessarie attività di rilievo diagnostico e fotografico e prevista per circa 90 giorni, la Cappella Paolina rimarrà chiusa al pubblico; in questo periodo, in prossimità della cappella, sarà collocata una copia dell’icona per la venerazione.

Per tutta la durata dei lavori le Sante Messe quotidiane si celebreranno nella Cappella Sistina della Basilica, ai consueti orari (8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 18.00). Dopo l’eccezionale esperienza del Giubileo della Speranza, la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore torna così protagonista nella cura del proprio patrimonio storico-artistico, testimone privilegiato di una spiritualità che richiama ogni anno milioni di devoti pellegrini.

Foto: Ufficio Stampa