La proprietaria lo aveva riposto dopo una partita a bridge, preoccupata dagli sguardi di un ospite. Il 17 novembre Christie’s propone a New York il paesaggio del 1930, con una stima intorno ai 3 milioni di dollari.

Dietro decine di cappotti, nell’armadio di un appartamento dell’East Village, c’era una vecchia scatola di legno. Dentro, un paesaggio di Georgia O’Keeffe, rimasto al riparo dagli sguardi per circa quarant’anni. La proprietaria sapeva perfettamente dove fosse: era stata lei a nasconderlo, dopo essersi preoccupata dell’attenzione con cui un ospite lo aveva osservato durante una partita a bridge.

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La scatola in cui era conservato il dipinto. Credito: Christie’s

Ora quel dipinto, Near Abiquiu, New Mexico I, torna sul mercato. Christie’s lo proporrà il 17 novembre 2026 a New York, nella 20th Century Evening Sale, con una stima nell’ordine dei 3 milioni di dollari. Prima dell’asta, l’opera è visibile nell’esposizione gratuita della casa d’aste al 20 Rockefeller Center, aperta fino al 17 novembre.

Un regalo da 3.800 dollari, poi la decisione di nasconderlo

La storia raccontata da Christie’s comincia nel 1963. Il 15 aprile di quell’anno, la madre della futura proprietaria acquistò il dipinto per 3.800 dollari alla Downtown Gallery di Manhattan, la galleria che rappresentava O’Keeffe. Era un regalo per il conseguimento del master della figlia. La donna lo appese nel suo appartamento dell’East Village, dove rimase fino alla metà degli anni Ottanta. Poi, durante una partita a bridge, accadde qualcosa che la mise in allarme: secondo il racconto della famiglia, uno degli ospiti guardava il quadro con un interesse eccessivo. La proprietaria decise così di riporlo nella scatola originale della galleria e sistemarlo nell’armadio.

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Il dipinto restò lì per decenni, senza che il resto della famiglia ne conoscesse la collocazione. All’inizio di quest’anno, mentre una nipote la aiutava a riordinare le sue cose, la donna lo menzionò quasi di sfuggita: «Ah, a proposito, nell’armadio c’è un Georgia O’Keeffe». La nipote cercò tra i cappotti e trovò la scatola. All’interno c’era la tela, di appena 25,4 per 61 centimetri, con le iniziali «OK» sul pannello originale di protezione del retro. La proprietaria morì poco tempo dopo. La nipote inviò le fotografie a Christie’s, che sottopose l’opera alle verifiche degli esperti.

Un’opera conosciuta attraverso una fotografia del 1931

La famiglia ha chiesto di mantenere l’anonimato. Nel comunicato, la proprietaria viene descritta come una donna riservata e indipendente, con una carriera nel servizio diplomatico, la conoscenza di almeno quattro lingue e un’attività di giocatrice di bridge di livello internazionale. Il suo quadro, intanto, era diventato un’opera della quale si conosceva l’esistenza, ma di cui si erano perse le tracce. Secondo Christie’s, figurava soltanto in un’appendice del catalogo ragionato di O’Keeffe, documentato attraverso una fotografia scattata nel 1931.

1931 La foto del dipinto

Il ritorno alla luce permette dunque di studiare direttamente un dipinto rimasto a lungo lontano dagli occhi degli specialisti. Tylee Abbott, Senior Specialist e International Director of American Art di Christie’s, sottolinea quanto siano rare riscoperte di questo tipo per artisti storici americani già ampiamente studiati.

Il New Mexico che cambiò la pittura di Georgia O’Keeffe

Dipinto nel 1930, Near Abiquiu, New Mexico I risale all’anno successivo al primo viaggio di O’Keeffe nel New Mexico, nel 1929. Quei paesaggi sarebbero diventati una presenza centrale nella sua pittura: cieli aperti, rilievi ondulati, una luce capace di rendere nitidi anche gli elementi più lontani. Christie’s identifica il soggetto con Lobo Peak, a nord di Taos Pueblo, e considera la tela probabilmente la prima di una serie di tre versioni. La seconda appartiene al Metropolitan Museum of Art; la terza è in una collezione privata, dopo essere passata nella raccolta di David e Peggy Rockefeller.

Nel piccolo formato orizzontale, le montagne diventano un susseguirsi di curve e tonalità terrose. O’Keeffe costruisce il paesaggio attraverso forme semplificate e materia pittorica, avvicinandosi a quella relazione tra osservazione e astrazione che avrebbe continuato a esplorare negli anni. Scrivendo al marito Alfred Stieglitz, l’artista raccontava il desiderio, rinnovato ogni anno, di dipingere quella montagna e la difficoltà di riuscirci. Quasi un secolo dopo, una delle sue risposte riemerge da una scatola conservata dietro i cappotti.

Immagini via Christie’s