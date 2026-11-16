Sono 63 i raggruppamenti selezionati, con 386 partecipanti da 29 paesi, per il concorso internazionale di architettura che immagina il futuro della Galleria Borghese tra accessibilità, paesaggio e tutela.

Nonostante le polemiche, proseguono le fasi del concorso per l’ampliamento di Villa Borghese: sono 386 i partecipanti, provenienti da 29 paesi del mondo e riuniti in 63 raggruppamenti, che hanno risposto al concorso internazionale di architettura proposto dall’azienda Proger. Tra i candidati figurano molti dei grandi nomi dell’architettura mondiale, a conferma del forte interesse per una sfida che intreccia tutela storica, paesaggio e innovazione.

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Partecipazione record e lista dei candidati online

La risposta al bando, presentato lo scorso 14 ottobre, ha superato ogni aspettativa: una delle più ampie e qualificate partecipazioni mai registrate nella storia dei concorsi di architettura in Italia. L’elenco completo dei 386 partecipanti, suddivisi nei 63 raggruppamenti in gara, è consultabile sul portale dedicato dell’Ordine degli Architetti di Roma, ospitato sulla piattaforma certificata CAN – Competition Architecture Network (https://galleriaborghese.competitionarchitecturenetwork.it/).

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Accessibilità, nuovi spazi e rapporto con il paesaggio

Il concorso, bandito dalla Galleria Borghese e interamente finanziato da Proger, chiede ai progettisti di immaginare come rispondere alle esigenze di maggiore fruibilità e accessibilità di uno dei musei più prestigiosi al mondo. Le proposte dovranno indicare soluzioni per ampliare le funzioni del complesso, esporre al pubblico i capolavori oggi conservati nei depositi, ospitare mostre temporanee, laboratori, spazi didattici e servizi, migliorando al tempo stesso la gestione dei flussi di visita.

Per la direttrice del museo, Francesca Cappelletti, il numero e il livello dei partecipanti confermano che il concorso è un’occasione preziosa per riflettere sulla Galleria Borghese come modello di museo, luogo denso di capolavori e storicamente in dialogo con il contesto naturale di Villa Borghese. Un insieme che ha attraversato cambiamenti continui, dal passaggio da collezione privata a museo pubblico fino alle sfide contemporanee di inclusione e accessibilità.

Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, parla di «orgoglio senza pregiudizio» per descrivere una partecipazione che coinvolge oltre 380 professionisti da ventinove paesi. La risposta dei grandi studi italiani e internazionali conferma la portata della sfida e l’interesse globale per un progetto che dovrà trovare la soluzione migliore per la Galleria Borghese, nel pieno rispetto del suo patrimonio storico e paesaggistico.

Foto: Ufficio Stampa