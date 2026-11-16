Nella serie Netflix, Pierpaolo Spollon smaschera i falsi con un colpo d’occhio. Nella realtà, l’art advisor accompagna acquisti e collezioni attraverso ricerche, valutazioni e verifiche.

A Cosmo Speranza basta un dettaglio per capire che qualcosa non torna. Un’opera viene presentata come autentica, gli altri la ammirano e lui individua l’inganno. È il talento del protagonista di ChiaroScuro, la serie disponibile su Netflix dall’11 novembre: interpretato da Pierpaolo Spollon, Cosmo è un art advisor che mette il proprio sguardo al servizio delle indagini della Squadra Mobile di Roma. La capacità di leggere un dipinto diventa così uno strumento per interpretare anche le scene del crimine.

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Cr. Erika Kuenka/Netflix © 2026

Il mestiere esiste davvero, anche se nella quotidianità ha ritmi e responsabilità diversi da quelli di un investigatore televisivo. Prima ancora di smascherare un falso, un consulente d’arte deve capire infatti che cosa cerca il suo cliente. E soprattutto quali informazioni servono per consigliargli un acquisto.

Che cosa fa un art advisor

Un art advisor affianca privati e aziende nella costruzione e nella gestione di una collezione, oppure nell’acquisto e nella vendita di singole opere. Il punto di partenza, come spiega la scheda professionale dell’Università Ca’ Foscari Venezia, è l’analisi delle esigenze e del gusto del cliente. Si può cercare il primo dipinto da acquistare oppure un’opera capace di completare una raccolta già avviata: sono incarichi differenti, che richiedono scelte differenti.

Cr. Erika Kuenka/Netflix © 2026

Alla conoscenza della storia dell’arte si aggiunge quella del mercato. Il consulente segue mostre, fiere e aste, studia gli artisti e valuta le opere anche in relazione al prezzo richiesto. Il suo lavoro mette dunque insieme ricerca, esperienza sul campo e capacità di orientarsi tra gli operatori del settore. A seconda dell’incarico, può inoltre assistere il cliente nelle trattative o rappresentarlo nell’operazione. Può dunque limitarsi a consigliare quali opere acquistare oppure seguire anche la trattativa. Se autorizzato, può rappresentare il cliente nell’acquisto o nella vendita: per questo è importante definire fin dall’inizio quali compiti gli vengono affidati.

Prima dell’acquisto bisogna ricostruire la storia dell’opera

Davanti a un dipinto, la domanda «è autentico?» apre una ricerca. Chi lo ha posseduto? Quando è comparso sul mercato? È stato esposto, pubblicato, restaurato? Quali documenti accompagnano la vendita? Qui entra in gioco la provenienza, cioè la storia dei passaggi dell’opera nel tempo. Fatture, fotografie storiche, documenti d’archivio e cataloghi possono aiutare a ricostruirla. Bisogna verificare anche l’attendibilità della documentazione ricevuta e segnalare eventuali lacune: una successione completa e ininterrotta dei proprietari è rara, perciò occorre capire che cosa si conosce e che cosa resta da accertare.

Cr. Erika Kuenka/Netflix © 2025

Conta anche lo stato materiale dell’oggetto. Danni, invecchiamento e interventi di restauro possono averne modificato l’aspetto e devono essere considerati nell’esame. Per chi acquista, questi controlli rendono più concreta una scelta che può nascere da un innamoramento immediato. Il quadro piace, ma prima di comprarlo bisogna sapere che cosa si sta comprando.

Un art advisor può autenticare un quadro?

Essere un art advisor non significa automaticamente essere qualificati per autenticare qualsiasi opera. Un consulente può possedere anche una competenza specialistica su un artista o un periodo, ma il ruolo professionale, da solo, non basta a stabilirla. Le indicazioni della College Art Association raccomandano agli studiosi di esprimersi su opere che rientrano nelle proprie competenze e di confrontarsi, quando possibile, con altri studiosi e conservatori. L’esame visivo, la documentazione storico-artistica e le analisi tecniche o scientifiche sono strumenti complementari.

Cr. Erika Kuenka/Netflix © 2025

Anche attribuzione e autenticazione hanno significati distinti: attribuire significa individuare l’autore di un’opera; pronunciarsi sulla sua autenticità significa valutare se sia effettivamente opera dell’artista indicato. Un’attribuzione sbagliata, inoltre, non dimostra da sola che qualcuno abbia realizzato intenzionalmente un falso. Il consulente può quindi accompagnare le verifiche e coinvolgere le figure adatte al caso.

Quanto conta l’occhio di Cosmo Speranza nella realtà

In ChiaroScuro, il talento del protagonista rende immediatamente visibile un’attività difficile da raccontare: osservare, confrontare, riconoscere un’incongruenza. Nel nostro approfondimento sui quadri e i musei della serie, questo sguardo attraversa opere da valutare e immagini che diventano indizi.

Cr. Erika Kuenka/Netflix © 2025

L’osservazione ha un ruolo anche nella ricerca reale. La conoscenza dello stile, delle pennellate e delle soluzioni compositive di un artista permette confronti che richiedono studio ed esperienza. Le buone pratiche professionali chiedono però di mettere quegli elementi in relazione con la storia dell’opera e con le evidenze materiali. Alla serie basta il momento in cui Cosmo vede il dettaglio decisivo. Per il professionista, proprio quel dettaglio può essere l’inizio del lavoro.