Abbiamo visitato con Carlo Ratti l’ex Sant’Agostino, il complesso settecentesco che dall’11 dicembre comincerà la sua nuova vita come AGO. Tra architettura, arte e scienza, un progetto da 22mila metri quadrati che vuole crescere insieme alla città.

Un tempo, in questo spazio che oggi appare tra ponteggi e teli, si curavano i malati. A breve ci saranno musei, mostre, laboratori, una caffetteria e persino un cortile che – nei prossimi anni – potrà cambiare forma grazie a una copertura ispirata agli origami. Tuttavia, per Carlo Ratti – l’architetto che insieme a Italo Rota ha firmato il progetto di trasformazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino di Modena – l’urgenza è soprattutto un’altra: restituire alla città qualcosa che per molto tempo le è rimasto separato. «Se dovessi pensare a Sant’Agostino, non penso tanto a un polo museale, per quanto grande. – commenta infatti – Penso proprio a un pezzo di città che è stato segregato da Modena e che oggi si apre e viene restituito ai cittadini».

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È venerdì 13 novembre e Ratti accompagna un gruppo di giornalisti attraverso gli ambienti ancora in fase di allestimento di AGO, il nuovo polo culturale promosso dalla Fondazione di Modena. L’apertura al pubblico è prevista per l’11 dicembre, ma sarà soltanto il primo capitolo di un progetto destinato a svilupparsi progressivamente negli anni.

Da ospedale a polo culturale: la trasformazione del Sant’Agostino

Per comprendere la portata dell’intervento bisogna tornare al 1753, quando il duca Francesco III d’Este e la Comunità di Modena promossero la costruzione del Grande Spedale. Per oltre due secoli e mezzo il Sant’Agostino è stato un luogo di cura e assistenza, modificato nel tempo per rispondere alle esigenze della medicina e della vita ospedaliera. Il progetto di recupero, firmato dallo studio CRA–Carlo Ratti Associati insieme a Italo Rota, con Politecnica Building for Humans, ha scelto di partire proprio dalla storia dell’edificio. Gli interventi hanno permesso di eliminare molte delle suddivisioni e delle aggiunte introdotte durante il funzionamento dell’ospedale, recuperando le proporzioni e la leggibilità degli ambienti originari.

Durante la visita, Ratti richiama più volte l’attenzione sulla monumentalità degli spazi ritrovati. «È stata recuperata quella dimensione monumentale del complesso che era stata persa nell’ospedale», spiega, indicando il lungo corridoio che attraversiamo. Il principio alla base dell’intervento è quello della reversibilità dinamica: conservare l’identità dell’architettura storica, ma permettere agli spazi di adattarsi nel tempo a nuove esigenze attraverso soluzioni leggere e reversibili. Non dunque un edificio restaurato una volta per tutte, bensì un luogo capace di continuare a trasformarsi.

Un museo che comincia dalla caffetteria e dal bookshop

Il percorso illustrato da Ratti racconta anche come funzionerà concretamente AGO. Si entra, si attraversano gli spazi comuni, si raggiungono le collezioni e si sale verso gli ambienti espositivi. La visita non è pensata come un itinerario isolato dal resto della città, ma come parte della vita quotidiana del complesso. La futura caffetteria, per esempio, sarà uno dei luoghi di accesso e incontro. Durante il sopralluogo Ratti indica una pedana rialzata ancora in costruzione, pensata per permettere a chi si fermerà a prendere un caffè di guardare verso la piazza esterna.

Poco distante sorgerà il bookshop. Anche qui, però, l’idea è procedere per gradi: a dicembre sarà soprattutto una sorta di salotto con libri e altri oggetti, destinato ad ampliarsi man mano che apriranno nuovi spazi e nuove funzioni. Il foyer sarà aperto a tutti e costituirà uno dei punti di raccordo tra i diversi ambienti. È proprio questa dimensione pubblica, prima ancora della quantità delle opere esposte, a caratterizzare la visione del progetto. «Questo più che un museo, un polo culturale, è proprio un pezzo di città da aprire, da condividere coi cittadini e da sviluppare insieme nei prossimi anni», sottolinea Ratti.

Il Solettone, le Tenaglie e il futuro cortile degli origami

La visita prosegue attraverso ambienti che conservano anche nei nomi la memoria della loro storia. Ratti richiama il cosiddetto Solettone e il Cortile delle Tenaglie, uno spazio triangolare destinato a diventare uno degli elementi più riconoscibili del nuovo complesso. È qui che il progetto guarda più esplicitamente al futuro. Entro il 2029 è prevista la realizzazione di una copertura cinetica sviluppata da CRA insieme a Chuck Hoberman, ispirata alla geometria degli origami. Una struttura mobile che permetterà di riconfigurare il cortile e adattarlo a differenti usi pubblici e culturali.

L’intervento rappresenta forse la sintesi più evidente della filosofia di AGO: un’architettura storica non soltanto conservata, ma capace di accogliere dispositivi contemporanei e nuove possibilità di utilizzo. Ratti guarda anche ai grandi complessi culturali internazionali: «È un polo culturale che compete proprio allo stesso livello di grandi poli culturali mondiali. Mi viene in mente, proprio per questa dimensione urbana, qualcosa come il MuseumsQuartier di Vienna». Il riferimento non riguarda soltanto le dimensioni, pur notevoli, del progetto: 22.000 metri quadrati complessivi. È soprattutto l’idea di costruire un luogo in cui istituzioni, collezioni, attività e cittadini possano convivere.

Che cosa si potrà vedere dall’11 dicembre

La prima apertura di AGO sarà accompagnata da due progetti espositivi. Il primo è Collections Connections, mostra curata da Fondazione AGO e CRA–Carlo Ratti Associati, con la collaborazione di Aaron Betsky. Il percorso riunisce oltre cento opere di una sessantina di artisti, mettendo in dialogo collezioni cittadine, prestiti nazionali e internazionali e lavori realizzati per l’occasione. Tre i grandi temi: Abitare, Curare, Esplorare. Accostamenti che attraversano epoche e discipline, dalle visioni urbane di Fortunato Depero e Mario Sironi alle fotografie di Luigi Ghirri, dalle tavole anatomiche ottocentesche alle installazioni contemporanee.

Accanto alla mostra temporanea inaugurerà Trame | Il Grande Spedale, il percorso permanente dedicato alla storia dell’ex ospedale e al suo recupero. Tra i materiali più curiosi figurano i ritrovamenti nel vano dell’orologio monumentale, rimasto sigillato per quasi un secolo. Il racconto comprende anche un videomapping sulla volta del Grande Atrio e installazioni dedicate all’Antica Farmacia e alla Spezieria, per riscoprire le pratiche mediche e farmaceutiche del passato. L’apertura di dicembre sarà dunque soltanto una prima tappa. Nel 2027 è previsto l’arrivo del Museo Universitario, mentre altri ambienti e funzioni saranno restituiti progressivamente al pubblico.

Carlo Ratti e l’eredità di Italo Rota

C’è poi un altro aspetto che emerge dalle parole di Ratti durante la visita: il legame con Italo Rota, scomparso nel 2024, e con la storia progettuale del Sant’Agostino, che affonda le radici nel lavoro di Gae Aulenti. «Restano tante cose, perché l’impostazione, poi purtroppo sappiamo che Gae Aulenti è mancata, risale proprio a quello», racconta Ratti. E ricorda la collaborazione con Rota, con il quale Aulenti aveva lavorato anche al Musée d’Orsay di Parigi. La continuità tra generazioni di progettisti sembra rispecchiare quella che AGO vuole costruire tra passato e futuro. Per Ratti il Sant’Agostino appartiene infatti a una geografia culturale ben più ampia della città.

«Siamo qua lungo la via Emilia, una via dove da duemila anni si accumula conoscenza. Questa conoscenza, però, diventa anche innovazione», sottolinea l’architetto. È forse questa la chiave per leggere la trasformazione dell’ex ospedale. Non cancellare la sua storia, né limitarsi a conservarla, ma farne il punto di partenza per qualcosa di diverso. E lasciare che questo nuovo pezzo di Modena, invece di essere consegnato alla città già concluso, continui a prendere forma insieme a chi lo attraverserà.

Foto via Ufficio Stampa